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Волинян кличуть гідно зустріти 14-ту бригаду, яка повернеться з Донбасу

Волинян кличуть гідно зустріти 14-ту бригаду, яка повернеться з Донбасу
Мешканців Володимира-Волинського та небайдужих волинян запрошують зустріти бійців 14-ї ОМБр імені Романа Великого, які повернуться у місце постійної дислокації.

Про це повідомили під час оперативної наради міського голови Володимира-Волинського з керівниками установ та організацій міста, – інформує сайт «Княжий Град».

Так, у п’ятницю, 27 грудня у Володимирі-Волинському приблизно о 9:30 колона військовослужбовців пройде вулицею Ковельською до Площі Героїв. Вже о 10:00 годині на центральній площі міста розпочнеться урочиста зустріч.

Небайдужих волинян, гостей Володимира-Волинського, рідних та близьких військовослужбовців запрошують гідно зустріти захисників України.

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Теги: бійці, зустріч, 14 бригада, Волинь
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