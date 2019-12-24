Волинян кличуть гідно зустріти 14-ту бригаду, яка повернеться з Донбасу





Про це повідомили під час оперативної наради міського голови Володимира-Волинського з керівниками установ та організацій міста, – інформує сайт



Так, у п’ятницю, 27 грудня у Володимирі-Волинському приблизно о 9:30 колона військовослужбовців пройде вулицею Ковельською до Площі Героїв. Вже о 10:00 годині на центральній площі міста розпочнеться урочиста зустріч.



Небайдужих волинян, гостей Володимира-Волинського, рідних та близьких військовослужбовців запрошують гідно зустріти захисників України.

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