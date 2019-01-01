В Луцьку планували випускати ЛуАЗ, схожий на Toyota Land Cruiser Prado
Сьогодні, 16:48
Луцький автомобільний завод в кінці 1980-х років міг налагодити виробництво позашляховика ЛуАЗ-1301.
Автомобіль мав деяку схожість зі знаменитим японським Toyota Land Cruiser Prado. Але в серійне виробництво ця модель не потрапила, - пише Автотема.
ЛуАЗ-1301 повинен був стати наступником ЛуАЗ-969М. Саме на базі 969М і був побудований радянський «Прадик». Автомобіль отримав каркасно-панельний кузов, пневмоелементи в незалежною пружинною підвісці (вони дозволяли змінювати кліренс), дві подушки безпеки (для водія і переднього пасажира).
Під капотом розташовувався модернізований двигун МеМЗ-245 від «Таврії». Розглядалися й інші силові агрегати. Мотор працював разом з 4-ступінчастою або 5-ступінчастою механічною коробкою передач.
Взагалі, «Прадик», розроблений в Луцьку, взяв багато від автомобілів сімейства ЗАЗ «Таврія». Крім двигуна це ще, наприклад, фари і двері.
У 1988 році в Луцьку випустили кілька тестових прототипів ЛуАЗ-1301. У наступні роки зробили два нові варіанти цього позашляховика, але через брак грошей жоден з них в серійне виробництво не пішов.
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Автомобіль мав деяку схожість зі знаменитим японським Toyota Land Cruiser Prado. Але в серійне виробництво ця модель не потрапила, - пише Автотема.
ЛуАЗ-1301 повинен був стати наступником ЛуАЗ-969М. Саме на базі 969М і був побудований радянський «Прадик». Автомобіль отримав каркасно-панельний кузов, пневмоелементи в незалежною пружинною підвісці (вони дозволяли змінювати кліренс), дві подушки безпеки (для водія і переднього пасажира).
Під капотом розташовувався модернізований двигун МеМЗ-245 від «Таврії». Розглядалися й інші силові агрегати. Мотор працював разом з 4-ступінчастою або 5-ступінчастою механічною коробкою передач.
Взагалі, «Прадик», розроблений в Луцьку, взяв багато від автомобілів сімейства ЗАЗ «Таврія». Крім двигуна це ще, наприклад, фари і двері.
У 1988 році в Луцьку випустили кілька тестових прототипів ЛуАЗ-1301. У наступні роки зробили два нові варіанти цього позашляховика, але через брак грошей жоден з них в серійне виробництво не пішов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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