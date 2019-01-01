Чоловіка з пересадженим серцем перевозять з Волині до Києва
Сьогодні, 10:24
Пацієнта з «новим» серцем сьогодні, 26 грудня, із Ковеля перевозять до столиці.
Про це повідомляє "Суспільне Волині" у Facebook.
64-річний Василь Міговка з Білої Церкви лікуватиметься в Інституті Серця у Києві.
Нагадаємо, чоловікові напередодні у ковельській лікарні пересадили серце.
Операція з трансплантації серця відбулася в Україні вперше за останні 15 років. Донором став пацієнт з відкритою черепно-мозковою травмою, в якого бригадою спеціалістів констатована смерть мозку.
Родичі дали згоду на проведення операції, вилучення органів померлого для пересадки і цим врятували здоров’я та життя трьом пацієнтам. Операцію з пересадки серця провели ковельські хірурги на чолі з керівником Інституту серця МОЗ України лікарем-кардіохірургом Борисом Тодуровим.
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Про це повідомляє "Суспільне Волині" у Facebook.
64-річний Василь Міговка з Білої Церкви лікуватиметься в Інституті Серця у Києві.
Нагадаємо, чоловікові напередодні у ковельській лікарні пересадили серце.
Операція з трансплантації серця відбулася в Україні вперше за останні 15 років. Донором став пацієнт з відкритою черепно-мозковою травмою, в якого бригадою спеціалістів констатована смерть мозку.
Родичі дали згоду на проведення операції, вилучення органів померлого для пересадки і цим врятували здоров’я та життя трьом пацієнтам. Операцію з пересадки серця провели ковельські хірурги на чолі з керівником Інституту серця МОЗ України лікарем-кардіохірургом Борисом Тодуровим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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