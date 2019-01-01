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Чоловіка з пересадженим серцем перевозять з Волині до Києва

Чоловіка з пересадженим серцем перевозять з Волині до Києва
Пацієнта з «новим» серцем сьогодні, 26 грудня, із Ковеля перевозять до столиці.

Про це повідомляє "Суспільне Волині" у Facebook.

64-річний Василь Міговка з Білої Церкви лікуватиметься в Інституті Серця у Києві.

Нагадаємо, чоловікові напередодні у ковельській лікарні пересадили серце.

Операція з трансплантації серця відбулася в Україні вперше за останні 15 років. Донором став пацієнт з відкритою черепно-мозковою травмою, в якого бригадою спеціалістів констатована смерть мозку.

Родичі дали згоду на проведення операції, вилучення органів померлого для пересадки і цим врятували здоров’я та життя трьом пацієнтам. Операцію з пересадки серця провели ковельські хірурги на чолі з керівником Інституту серця МОЗ України лікарем-кардіохірургом Борисом Тодуровим.

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Теги: серце, пересадка, Ковель, медицина
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