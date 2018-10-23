На Волині водію «впаяли» понад 20 тисяч гривень штрафу





Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – передає сайт



Водій автомобіля ВАЗ 2109 їхав селом Війниця Локачинського району у стані алкогольного сп’яніння.



Працівник Володимир-Волинського відділу поліції при двох свідках провів тест на алкоголь на «Drager ALCOTEST». Прилад показав 1,86 % проміле алкоголю в крові водія, що є середнім ступенем сп’яніння.



Двома тижнями раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за кермування автомобілем «під мухою». Постановою суду з 13 листопада йому заборонили кермувати на 1 рік та наклали штраф 10 200 гривень.



Оскільки чоловік через два тижні – вже 1 грудня знову сів за кермо напідпитку, суд призначив йому штраф 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.



Головне зображення – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій, якого впродовж року двічі притягували до відповідальності за п’яне водіння, опинився на лаві суду.Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – передає сайт «Княжий Град» Водій автомобіля ВАЗ 2109 їхав селом Війниця Локачинського району у стані алкогольного сп’яніння.Працівник Володимир-Волинського відділу поліції при двох свідках провів тест на алкоголь на «Drager ALCOTEST». Прилад показав 1,86 % проміле алкоголю в крові водія, що є середнім ступенем сп’яніння.Двома тижнями раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за кермування автомобілем «під мухою». Постановою суду з 13 листопада йому заборонили кермувати на 1 рік та наклали штраф 10 200 гривень.Оскільки чоловік через два тижні – вже 1 грудня знову сів за кермо напідпитку, суд призначив йому штраф 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.Головне зображення – ілюстративне.

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