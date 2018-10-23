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На Волині водію «впаяли» понад 20 тисяч гривень штрафу

На Волині водію «впаяли» понад 20 тисяч гривень штрафу
Водій, якого впродовж року двічі притягували до відповідальності за п’яне водіння, опинився на лаві суду.

Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – передає сайт «Княжий Град».

Водій автомобіля ВАЗ 2109 їхав селом Війниця Локачинського району у стані алкогольного сп’яніння.

Працівник Володимир-Волинського відділу поліції при двох свідках провів тест на алкоголь на «Drager ALCOTEST». Прилад показав 1,86 % проміле алкоголю в крові водія, що є середнім ступенем сп’яніння.

Двома тижнями раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за кермування автомобілем «під мухою». Постановою суду з 13 листопада йому заборонили кермувати на 1 рік та наклали штраф 10 200 гривень.

Оскільки чоловік через два тижні – вже 1 грудня знову сів за кермо напідпитку, суд призначив йому штраф 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

Головне зображення – ілюстративне.

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Теги: штраф, п’яне водіння, волинянин
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