На Волині водію «впаяли» понад 20 тисяч гривень штрафу
Сьогодні, 18:37
Водій, якого впродовж року двічі притягували до відповідальності за п’яне водіння, опинився на лаві суду.
Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – передає сайт «Княжий Град».
Водій автомобіля ВАЗ 2109 їхав селом Війниця Локачинського району у стані алкогольного сп’яніння.
Працівник Володимир-Волинського відділу поліції при двох свідках провів тест на алкоголь на «Drager ALCOTEST». Прилад показав 1,86 % проміле алкоголю в крові водія, що є середнім ступенем сп’яніння.
Двома тижнями раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за кермування автомобілем «під мухою». Постановою суду з 13 листопада йому заборонили кермувати на 1 рік та наклали штраф 10 200 гривень.
Оскільки чоловік через два тижні – вже 1 грудня знову сів за кермо напідпитку, суд призначив йому штраф 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.
Головне зображення – ілюстративне.
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Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – передає сайт «Княжий Град».
Водій автомобіля ВАЗ 2109 їхав селом Війниця Локачинського району у стані алкогольного сп’яніння.
Працівник Володимир-Волинського відділу поліції при двох свідках провів тест на алкоголь на «Drager ALCOTEST». Прилад показав 1,86 % проміле алкоголю в крові водія, що є середнім ступенем сп’яніння.
Двома тижнями раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за кермування автомобілем «під мухою». Постановою суду з 13 листопада йому заборонили кермувати на 1 рік та наклали штраф 10 200 гривень.
Оскільки чоловік через два тижні – вже 1 грудня знову сів за кермо напідпитку, суд призначив йому штраф 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.
Головне зображення – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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