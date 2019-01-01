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У луцькій лікарні роблять складні операції на судинах без розрізів. ВІДЕО

У луцькій лікарні роблять складні операції на судинах без розрізів. ВІДЕО
Атеросклероз – дуже поширене і небезпечне захворювання. Фактично це хронічне запальне ураження артерій. При цьому в судинах утворюються щільні бляшки, які зменшують постачання крові, а в складних випадках – повністю припиняють його. Зовні це нагадує накип у чайнику.

Бляшки можуть перекривати будь-які судини. Залежно від їхнього розташування, можуть бути такі наслідки: інфаркт міокарда, інсульт, гангрена кінцівок тощо, - пише Перший.

Якщо при проблемах з серцем та головним мозком, хворі, як правило, швидко звертаються за допомогою, то у випадку проблем з кінцівками, на жаль, нерідко затягують.

Як зрозуміти, що з судинами в ногах щось не так

Лікар-хірург інтервенційного блоку Олег Карголь розповідає, що хворі з атеросклерозом нижніх кінцівок скаржаться на біль, особливо при ходьбі, бліду шкіру, ноги у них мерзнуть більше, ніж зазвичай. З такими проблеми варто звернутись до сімейного лікаря та зробити УЗД-обстеження. Дослідження покаже, чи нормально постачається кров.

Найчастіше атеросклероз вражає курців, хворих на цукровий діабет, людей, які не дотримуються здорового способу життя і їдять багато смаженого, тваринних жирів, тих, хто має спадкову схильність.

Як лікують атеросклероз

У простіших випадках хворому призначають медикаментозне лікування, а також зміну способу життя (відмову від куріння, споживання смаженої, жирної і солодкої їжі). Якщо ж на кону – ризик гангрени та ампутації ніг, на жаль, ці методи вже не вирішать проблеми. Тоді потрібне більш радикальне лікування: відкрита операція або ангіографічна.

Останню уже кілька років практикують у міській лікарні. Вона не залишає ран і практично не потребує відновлення.

В чому суть методу

За словами Олега Карголя, процедура проводиться під місцевою анестезією. Через 2-мілімітровий прокол під наглядом ангіографа (спеціального рентген-апарату) хірург вводить у судину провідник. На екрані він бачить, де саме перекрита судина і вводить у це місце згорнутий балон. Він роздувається всередині і тим самим руйнує бляшки. Якщо після цього кровопостачання повністю відновлене, операція завершена. Якщо ж залишки бляшок продовжують перекривати кровотік, хворому необхідно поставити стент – металеву сітку, яка підтримуватиме форму судини і не даватиме бляшкам перекрити її.

З часом стент вростає в стінку судини, тому замінювати його непотрібно.

Після процедури пацієнту накладають тиснучу пов’язку – жодних швів робити непотрібно. За кілька днів він повертається до звичного життя.

Щоправда, атеросклероз доведеться таки контролювати, щоб проблема не повернулась. Для цього хворому призначають медикаментозне лікування і дієту.

Ігнорування проблеми вкрай небезпечне. За даними Державної служби статистики, у 2018 році понад 70% українців померли саме через проблеми з системою кровообігу.


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Теги: лікарня, атеросклероз
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