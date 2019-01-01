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Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО

Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Зранку 27-го грудня Володимир-Волинський урочисто зустрів бійців 14-ї окремої механізованої бригади. Військове з’єднання в повному складі повернулось із зони ООС у місце постійної дислокації.

Урочистою ходою від території бригади по вулиці Ковельскій військові пройшлися маршем до центру міста. Зупинилися біля НВК «ЗОШ№3-ліцей», поклали квіти до меморіальних дощок загиблим побратимам, - пише "Буг".

На шляху до площі Героїв військових зустрічали містяни з квітами та прапорами.

На площі Героїв міста відбулася основна частина події. Військові, а також голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, мер Петро Саганюк, представники духовенства і інші поклали квіти біля обеліска Слави та меморіальної дошки загиблим учасникам АТО.

Шестеро сімей напередодні свят вже не дочекаються додому своїх чоловіків, братів та батьків. Цієї ротації до Героїв, які віддали життя за Україну, приєдналося ще шість імен військовослужбовців 14-ої ОМБр.

До військовослужбовців бригади зі словами вітань звернуся т.в.о командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майор Олег Мікац. Він вручив цілий ряд відзнак та нагород тим, хто проявив особливу мужність та героїзм у боях за територіальну цілісність України. Також нагороди вручали представники влади області і міста.



Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО
Нагороди, вітання та сльози щастя: у Володимирі урочисто зустріли воїнів 14-ї бригади. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: повернення 14 бригади, Володимир
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