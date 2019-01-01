вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через Луцьк курсуватимуть нові маршрутки до Липин та Гаразджі

Через Луцьк курсуватимуть нові маршрутки до Липин та Гаразджі
Невдовзі свою роботу розпочнуть два нових приміських маршрути «Великий Омеляник – Липини» та «Тарасове (обласна клінічна лікарня) – Гараджа».

Маршрут № 236 «Гірка Полонка – Липини» додатково забезпечить автобусне сполучення між населеними пунктами Полонка, Оздів з Гіркою Полонкою в кількості 3 оборотних рейси на день – у ранковий, обідній та вечірній час, повідомляє Волинська ОДА.

Таке рішення прийняли учасники робочої зустрічі, яка відбулася 26 грудня 2019 року за дорученням голови ОДА Юрія Погуляйка під головуванням начальника управління транспорту та інфраструктури Волинської ОДА Наталії Остапкович.

Учасники наради, серед яких – начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов, голови Липинської, Гіркополонківської, Боратинської та Заборольської ОТГ, вирішили відкрити два нових приміських маршрути - «Великий Омеляник – Липини» та «Тарасове – Гараджа» та відкоригувати маршрут №236 «Гірка Полонка-Липини».

На їхню думку, нові маршрути повинні зняти напругу мешканців прилеглих населених пунктів, які виникли у зв'язку з реорганізацією міських маршрутів та змінами правил надання пасажирських послуг в обласному центрі.

«Таке рішення – логічне, адже більша частина робочого населення працевлаштовані саме в Луцьку. Працюючи у місті, вони сплачують податки до міського бюджету, які використовуються для розвитку обласного центру, відтак мають повне право користуватися послугами інфраструктури, - наголосила Наталія Остапкович.

Разом з тим, під час наради внесли зміни до маршруту № 236 «Гірка Полонка – Липини». Відтак, маршрутка № 236, окрім уже відомої схеми руху, додатково забезпечить автобусне сполучення між населеними пунктами Полонка, Оздів з Гіркою Полонкою в кількості 3 оборотних рейси на день (ранковий, обідній і вечірній час).

Новий приміський маршрут «Великий Омеляник – Липини (райлікарня)» у Луцьку діятиме за схемою: вул.Володимирська, вул.Банделіані, вул.Проектна, вул. Ранкова, вул. Городецька.

Автобуси маршруту «Тарасове (обласна клінічна лікарня) – Гараджа» курсуватимуть у Луцьку через вулицю Володимирська.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, маршрутки, Луцьк, Липини, Гаразджа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головне територіальне управління юстиції у Волинській області ліквідовують
Сьогодні, 15:16
До 9 січня мають бути закриті всі нелегальні АЗС, – прем'єр-міністр України
Сьогодні, 15:04
Через Луцьк курсуватимуть нові маршрутки до Липин та Гаразджі
Сьогодні, 15:00
У Луцьку святково прикрасили маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 14:57
На Рівненщині судять жінку з Волині, яка задушила чоловіка та запхала його в бочку
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
23 грудень, 15:22
Тролейбуси VS маршрутки: керівник ЛПЕ розповів, чи може місто повністю пересісти на електротранспорт Тролейбуси VS маршрутки: керівник ЛПЕ розповів, чи може місто повністю пересісти на електротранспорт
25 жовтень, 13:30
У Луцьку просять відновити маршрутку №14 У Луцьку просять відновити маршрутку №14
07 жовтень, 16:38
У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
16 липень, 18:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель – Червоноград»
Сьогодні, 15:57
 0
Автотроща на Волині за участю маршрутки та буса: двох водіїв вирізали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 15:37
 0
Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комуналку
Сьогодні, 15:30
 0
Головне територіальне управління юстиції у Волинській області ліквідовують
Сьогодні, 15:16
 0
До 9 січня мають бути закриті всі нелегальні АЗС, – прем'єр-міністр України
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8