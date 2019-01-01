Через Луцьк курсуватимуть нові маршрутки до Липин та Гаразджі

Невдовзі свою роботу розпочнуть два нових приміських маршрути «Великий Омеляник – Липини» та «Тарасове (обласна клінічна лікарня) – Гараджа».Маршрут № 236 «Гірка Полонка – Липини» додатково забезпечить автобусне сполучення між населеними пунктами Полонка, Оздів з Гіркою Полонкою в кількості 3 оборотних рейси на день – у ранковий, обідній та вечірній час, повідомляє Волинська ОДА.Таке рішення прийняли учасники робочої зустрічі, яка відбулася 26 грудня 2019 року за дорученням голови ОДАпід головуванням начальника управління транспорту та інфраструктури Волинської ОДАУчасники наради, серед яких – начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради, голови Липинської, Гіркополонківської, Боратинської та Заборольської ОТГ, вирішили відкрити два нових приміських маршрути - «Великий Омеляник – Липини» та «Тарасове – Гараджа» та відкоригувати маршрут №236 «Гірка Полонка-Липини».На їхню думку, нові маршрути повинні зняти напругу мешканців прилеглих населених пунктів, які виникли у зв'язку з реорганізацією міських маршрутів та змінами правил надання пасажирських послуг в обласному центрі.«Таке рішення – логічне, адже більша частина робочого населення працевлаштовані саме в Луцьку. Працюючи у місті, вони сплачують податки до міського бюджету, які використовуються для розвитку обласного центру, відтак мають повне право користуватися послугами інфраструктури, - наголосила Наталія Остапкович.Разом з тим, під час наради внесли зміни до маршруту № 236 «Гірка Полонка – Липини». Відтак, маршрутка № 236, окрім уже відомої схеми руху, додатково забезпечить автобусне сполучення між населеними пунктами Полонка, Оздів з Гіркою Полонкою в кількості 3 оборотних рейси на день (ранковий, обідній і вечірній час).Новий приміський маршрут «Великий Омеляник – Липини (райлікарня)» у Луцьку діятиме за схемою: вул.Володимирська, вул.Банделіані, вул.Проектна, вул. Ранкова, вул. Городецька.Автобуси маршруту «Тарасове (обласна клінічна лікарня) – Гараджа» курсуватимуть у Луцьку через вулицю Володимирська.