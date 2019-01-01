У Луцьку автівка вилетіла на тротуар і протаранила огорожу. ФОТО





Як повідомили очевидці, близько 23:30 на перехресті вулиць Дубнівська та Архітектора Метельницького легковик зніс металеву огорожу над дорогою, - пишуть



Зі слів перехожих, водій, швидше за все, не впорався з керуванням, вилетів на тротуар та протаранив огорожу.



На місці працювали патрульні, які з’ясовували, хто був за кермом та обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пізно ввечері 27 грудня сталася аварія.Як повідомили очевидці, близько 23:30 на перехресті вулиць Дубнівська та Архітектора Метельницького легковик зніс металеву огорожу над дорогою, - пишуть Волинські новини Зі слів перехожих, водій, швидше за все, не впорався з керуванням, вилетів на тротуар та протаранив огорожу.На місці працювали патрульні, які з’ясовували, хто був за кермом та обставини ДТП.

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