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У Луцьку автівка вилетіла на тротуар і протаранила огорожу. ФОТО

У Луцьку автівка вилетіла на тротуар і протаранила огорожу. ФОТО
У Луцьку пізно ввечері 27 грудня сталася аварія.

Як повідомили очевидці, близько 23:30 на перехресті вулиць Дубнівська та Архітектора Метельницького легковик зніс металеву огорожу над дорогою, - пишуть Волинські новини.

Зі слів перехожих, водій, швидше за все, не впорався з керуванням, вилетів на тротуар та протаранив огорожу.

На місці працювали патрульні, які з’ясовували, хто був за кермом та обставини ДТП.

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Теги: аварія, огорожа, Луцьк
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