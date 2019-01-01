У Луцьку автівка вилетіла на тротуар і протаранила огорожу. ФОТО
Сьогодні, 09:16
У Луцьку пізно ввечері 27 грудня сталася аварія.
Як повідомили очевидці, близько 23:30 на перехресті вулиць Дубнівська та Архітектора Метельницького легковик зніс металеву огорожу над дорогою, - пишуть Волинські новини.
Зі слів перехожих, водій, швидше за все, не впорався з керуванням, вилетів на тротуар та протаранив огорожу.
На місці працювали патрульні, які з’ясовували, хто був за кермом та обставини ДТП.
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Як повідомили очевидці, близько 23:30 на перехресті вулиць Дубнівська та Архітектора Метельницького легковик зніс металеву огорожу над дорогою, - пишуть Волинські новини.
Зі слів перехожих, водій, швидше за все, не впорався з керуванням, вилетів на тротуар та протаранив огорожу.
На місці працювали патрульні, які з’ясовували, хто був за кермом та обставини ДТП.
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