У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні

Олександр Безкоровайний на прохання обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану відслужив у кафедральному соборі Святої Трійці панахиду за загиблих у війні.



Про це повідомляє



У слові душпастир нагадав, що багато воїнів, які повернулися з Афганістану, боронять кордони України. Тому сьогодні ми згадуємо не лише тих, хто загинув під час війни у східній країні, а й тих, хто захищає нашу Вітчизну. Також о. Олександр наголосив на важливості молитви за тих, хто вже не може молитися.



27 грудня 1979 р. за рішенням керівництва СРСР радянські війська, у складі яких були й українці, увійшли на територію Афганістану і 10 років воювали там.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віцеканцлер і старший капелан єпархії протоієрейна прохання обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану відслужив у кафедральному соборі Святої Трійці панахиду за загиблих у війні.Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України. У слові душпастир нагадав, що багато воїнів, які повернулися з Афганістану, боронять кордони України. Тому сьогодні ми згадуємо не лише тих, хто загинув під час війни у східній країні, а й тих, хто захищає нашу Вітчизну. Також о. Олександр наголосив на важливості молитви за тих, хто вже не може молитися.27 грудня 1979 р. за рішенням керівництва СРСР радянські війська, у складі яких були й українці, увійшли на територію Афганістану і 10 років воювали там.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію