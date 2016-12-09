У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні
Сьогодні, 15:15
Віцеканцлер і старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний на прохання обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану відслужив у кафедральному соборі Святої Трійці панахиду за загиблих у війні.
Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
У слові душпастир нагадав, що багато воїнів, які повернулися з Афганістану, боронять кордони України. Тому сьогодні ми згадуємо не лише тих, хто загинув під час війни у східній країні, а й тих, хто захищає нашу Вітчизну. Також о. Олександр наголосив на важливості молитви за тих, хто вже не може молитися.
27 грудня 1979 р. за рішенням керівництва СРСР радянські війська, у складі яких були й українці, увійшли на територію Афганістану і 10 років воювали там.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
У слові душпастир нагадав, що багато воїнів, які повернулися з Афганістану, боронять кордони України. Тому сьогодні ми згадуємо не лише тих, хто загинув під час війни у східній країні, а й тих, хто захищає нашу Вітчизну. Також о. Олександр наголосив на важливості молитви за тих, хто вже не може молитися.
27 грудня 1979 р. за рішенням керівництва СРСР радянські війська, у складі яких були й українці, увійшли на територію Афганістану і 10 років воювали там.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні
Сьогодні, 15:15
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У «ПортCity» – сезон розпродажу*
Сьогодні, 14:09
Медіа