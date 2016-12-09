вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні

У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні
Віцеканцлер і старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний на прохання обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану відслужив у кафедральному соборі Святої Трійці панахиду за загиблих у війні.

Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.

У слові душпастир нагадав, що багато воїнів, які повернулися з Афганістану, боронять кордони України. Тому сьогодні ми згадуємо не лише тих, хто загинув під час війни у східній країні, а й тих, хто захищає нашу Вітчизну. Також о. Олександр наголосив на важливості молитви за тих, хто вже не може молитися.

27 грудня 1979 р. за рішенням керівництва СРСР радянські війська, у складі яких були й українці, увійшли на територію Афганістану і 10 років воювали там.

У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні
У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцький храм, загиблі афганці, війна, молитва
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні
Сьогодні, 15:15
На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У «ПортCity» – сезон розпродажу*
Сьогодні, 14:09
Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
«Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів «Перебувають на вістрі боротьби за правду»: у луцькому соборі молилися за загиблих журналістів
16 вересень, 16:09
Молитва під кулями, - капелан розповів про поїздку на Схід Молитва під кулями, - капелан розповів про поїздку на Схід
09 грудень, 2016, 15:01
У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР
27 грудень, 10:09
Лукашенко вважає, що Україна дала привід війні на Донбасі Лукашенко вважає, що Україна дала привід війні на Донбасі
25 грудень, 07:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні
Сьогодні, 15:15
 0
На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
У «ПортCity» – сезон розпродажу*
Сьогодні, 14:09
 0
Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8