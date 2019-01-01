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Зарплати українців у Польщі: де і кому платили найбільше в 2019 році

Зарплати українців у Польщі: де і кому платили найбільше в 2019 році
Працівники з України перестали бути дешевою робочою силою в Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на rp.pl, згідно з результатами нового дсолідження, яке провели компанія EWL та Східноєвропейський інститут Варшавського університету, тільки 6% українців готові працювати за “мінімалку”. При цьому майже кожен десятий заробляє більше 20 злотих за годину.

Найвищі зарплати українці отримують в сфері будівництва. Ставки шести з десятьох працевлаштованих там складають понад 15 зл на годину нетто. Майже 13% заробляють вище 20 злотих на годину на руки.

На другому місці за величиною зарплат, які отримують українці в Польщі, йде транспортна галузь. Кожен четвертий працевлаштований там заробляє понад 15 зл/год нетто. А 11% мають по 20 і більше злотих на годину.

На розмір зарплат суттєво впливає регіональна приналежність. Так, найкраще заробляють українці, які їдуть працювати в Мазовецьке воєводство. 45% з них зізналися, що отримують понад 15 злотих/год на руки. У Великопольському воєводстві, для прикладу, такі ж гроші платять удвічі меншій кількості працівників з України.

Багато також залежить від знання польської мови. Жоден із респондентів, які вільно або дуже добре розмовляють нею, не заробляє мінімальну погодинну ставку, а більше половини отримують понад 20 злотих нетто на годину.

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Теги: зарплати, Польща
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