Скільки доведеться платити батькам за харчування дітей у школах та дитсадках Шацької ОТГ





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Як розповіла начальниця фінансового відділу Шацької ОТГ Надія Дударчук, в наступному році в дитсадках вартість харчування становитиме 25 гривень в день на дитину (з них батьківська плата становитиме 70%).



В школах діти харчуватимуться за 13 гривень в день.



Депутат Богдан Тимошук запропонував звільнити на 100% від батьківської плати за харчування дітей у садочках. Але, як відзначила Людмила Цевух, в такому разі це все ляже на бюджет громади.



В підсумку депутати затвердили пропоновану вартість харчування дітей, проте пропозицію Богдана Тимошука колеги не підтримали.

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