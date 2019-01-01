Скільки доведеться платити батькам за харчування дітей у школах та дитсадках Шацької ОТГ
Сьогодні, 14:40
Депутати Шацької ОТГ на черговій сесії затвердили вартість харчування дітей у школах та дитсадках.
Про це повідомляє Район.in.ua.
Як розповіла начальниця фінансового відділу Шацької ОТГ Надія Дударчук, в наступному році в дитсадках вартість харчування становитиме 25 гривень в день на дитину (з них батьківська плата становитиме 70%).
В школах діти харчуватимуться за 13 гривень в день.
Депутат Богдан Тимошук запропонував звільнити на 100% від батьківської плати за харчування дітей у садочках. Але, як відзначила Людмила Цевух, в такому разі це все ляже на бюджет громади.
В підсумку депутати затвердили пропоновану вартість харчування дітей, проте пропозицію Богдана Тимошука колеги не підтримали.
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Про це повідомляє Район.in.ua.
Як розповіла начальниця фінансового відділу Шацької ОТГ Надія Дударчук, в наступному році в дитсадках вартість харчування становитиме 25 гривень в день на дитину (з них батьківська плата становитиме 70%).
В школах діти харчуватимуться за 13 гривень в день.
Депутат Богдан Тимошук запропонував звільнити на 100% від батьківської плати за харчування дітей у садочках. Але, як відзначила Людмила Цевух, в такому разі це все ляже на бюджет громади.
В підсумку депутати затвердили пропоновану вартість харчування дітей, проте пропозицію Богдана Тимошука колеги не підтримали.
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Скільки доведеться платити батькам за харчування дітей у школах та дитсадках Шацької ОТГ
Сьогодні, 14:40
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