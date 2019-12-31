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У Ковелі вандали перекинули зупинку

У Ковелі вандали перекинули зупинку
У Ковелі перевернули зупинку на вулиці Василя Стуса (поблизу магазину «Каштан»).

Фото цього опублікували у спільноті «Ковель Онлайн» у Facebook.

«Ранок розпочинається з перевернутої зупинки, а не з кави», – зазначається у дописі.

Нагадаємо, що у Луцьку понищили ліхтар. Також нещодавно відеокамери зафіксували двох дівчат, які намагались пошкодили новорічну інсталяцію на вулиці Лесі Українки.

А увечері, 20 грудня, невідомі пошкодили святкову інсталяцію на вулиці Богдана Хмельницького поблизу пам’ятника Святому Миколаю.

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Теги: зупмнка, Ковель
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