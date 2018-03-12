В Україні збільшилася мінімальна пенсія

В Україні з 1 січня 2020 року збільшився розмір мінімальної пенсії, тепер вона становить 1638 грн. Ця цифра закладена в держбюджеті на поточний рік.Про це повідомляє Пенсійний фонд України.Зауважують, що з 1 січня 2020 року мінімальна пенсія становитиме 1638 грн, з 1 липня - 1712 грн, з 1 грудня - 1769 грн. Таким чином, за рік мінімальна пенсія зросте на 131 грн. Крім цього, з 1 січня 2020 року в Україні планово збільшується кількість років трудового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком.Тепер на отримання пенсії за віком після досягнення 60 років можуть претендувати тільки ті, хто має стаж не менше 27 років (у 2019-му було 26 років).Якщо ж людині не вистачає трудового стажу, пенсійний вік наступить не в 60, а в 63 роки або в 65 років, в залежності від наявного трудового стажу і дати звернення за призначенням пенсії.2020 рік також стане останнім «пільговим» роком пенсійного віку для жінок. До 60 років - у 59,5 - на пенсію зможуть вийти тільки жінки, які народилися з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961 року. Народжені після цього можуть розраховувати на пенсію лише в 2021 році, тобто одночасно з чоловіками свого року.