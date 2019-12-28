У перший день 2020-го року на згарищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 11:03
1 січня приблизно о 14 годині трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку в селі Сирники Луцького району. На місці події знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
До місця події спрямували працівників двох пожежно-рятувальних підрозділів – 2-ої та 25-ої ДПРЧ.
Під час гасіння пожежі спрівробітники ДСНС виявили тіло 46-річного чоловіка. О 14:27 горіння локалізували, а о 14:58 – ліквідували.
Обставини загибелі чоловіка та причину виникнення пожежі встановлюють. За попередніми даними, загорання трапилося через необережність загиблого з вогнем.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
До місця події спрямували працівників двох пожежно-рятувальних підрозділів – 2-ої та 25-ої ДПРЧ.
Під час гасіння пожежі спрівробітники ДСНС виявили тіло 46-річного чоловіка. О 14:27 горіння локалізували, а о 14:58 – ліквідували.
Обставини загибелі чоловіка та причину виникнення пожежі встановлюють. За попередніми даними, загорання трапилося через необережність загиблого з вогнем.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Ковелі зменшать вартість за опалення та гарячу воду
Сьогодні, 11:20
У Луцьку в під'їзді 9-поверхівки сталась пожежа
Сьогодні, 11:10
У перший день 2020-го року на згарищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 11:03
На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО
Сьогодні, 10:32
Медіа