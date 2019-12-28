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У перший день 2020-го року на згарищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка

У перший день 2020-го року на згарищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка
1 січня приблизно о 14 годині трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку в селі Сирники Луцького району. На місці події знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

До місця події спрямували працівників двох пожежно-рятувальних підрозділів – 2-ої та 25-ої ДПРЧ.

Під час гасіння пожежі спрівробітники ДСНС виявили тіло 46-річного чоловіка. О 14:27 горіння локалізували, а о 14:58 – ліквідували.

Обставини загибелі чоловіка та причину виникнення пожежі встановлюють. За попередніми даними, загорання трапилося через необережність загиблого з вогнем.

Фото ілюстративне.

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Теги: Сирники, пожежа, Волинь
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