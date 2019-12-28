У перший день 2020-го року на згарищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



До місця події спрямували працівників двох пожежно-рятувальних підрозділів – 2-ої та 25-ої ДПРЧ.



Під час гасіння пожежі спрівробітники ДСНС виявили тіло 46-річного чоловіка. О 14:27 горіння локалізували, а о 14:58 – ліквідували.



Обставини загибелі чоловіка та причину виникнення пожежі встановлюють. За попередніми даними, загорання трапилося через необережність загиблого з вогнем.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 січня приблизно о 14 годині трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку в селі Сирники Луцького району. На місці події знайшли тіло чоловіка.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.До місця події спрямували працівників двох пожежно-рятувальних підрозділів – 2-ої та 25-ої ДПРЧ.Під час гасіння пожежі спрівробітники ДСНС виявили тіло 46-річного чоловіка. О 14:27 горіння локалізували, а о 14:58 – ліквідували.Обставини загибелі чоловіка та причину виникнення пожежі встановлюють. За попередніми даними, загорання трапилося через необережність загиблого з вогнем.

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