Талант відкрився після народження донечки: майстриня з Луцька виготовляє оригінальні і нешкідливі м'які іграшки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
Лучанка Наталія Ковальчук займається виготовленням оригінальних м'яких іграшок.
Суспільному розповіла, що таке мистецтво відкрила для себе після народження донечки.
«Коли в житті моєму з’явилася донечка, подарували пінетки на хрестини і мені захотілося в’язати. Знайшла відео, почала в’язати пінетки, спочатку в’язали зі спиць, потім перейшла на гачка», – говорить майстриня.
Коли навчилася в’язати, каже Наталія Ковальчук, то познайомилась із плюшевими нитками. Вони, говорить, приємні на дотик та нешкідливі малюкам.
Нині у доробку жінки плюшеві звірі й новорічна атрибуція. Наталя розповідає: детально підбирає кольори ниток, в’яже, а згодом набиває та пришиває деталі.
«Буде в мене мишка. Хочу зробити її до ось цієї з такою мордочкою. Якщо говорити про риси – сумна чи весела – кожна іграшка має свій характер. Кожна по особливому різною», – каже рукодільниця.
Першою оцінює її вироби трьохрічна донька Євангеліна. Майстриня каже: її іграшки подобаються не лише малечі, а й дорослим. Вироби Наталії Ковальчук замовляли на подарунки у Швейцарію та Словаччину.
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Суспільному розповіла, що таке мистецтво відкрила для себе після народження донечки.
«Коли в житті моєму з’явилася донечка, подарували пінетки на хрестини і мені захотілося в’язати. Знайшла відео, почала в’язати пінетки, спочатку в’язали зі спиць, потім перейшла на гачка», – говорить майстриня.
Коли навчилася в’язати, каже Наталія Ковальчук, то познайомилась із плюшевими нитками. Вони, говорить, приємні на дотик та нешкідливі малюкам.
Нині у доробку жінки плюшеві звірі й новорічна атрибуція. Наталя розповідає: детально підбирає кольори ниток, в’яже, а згодом набиває та пришиває деталі.
«Буде в мене мишка. Хочу зробити її до ось цієї з такою мордочкою. Якщо говорити про риси – сумна чи весела – кожна іграшка має свій характер. Кожна по особливому різною», – каже рукодільниця.
Першою оцінює її вироби трьохрічна донька Євангеліна. Майстриня каже: її іграшки подобаються не лише малечі, а й дорослим. Вироби Наталії Ковальчук замовляли на подарунки у Швейцарію та Словаччину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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