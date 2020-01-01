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Талант відкрився після народження донечки: майстриня з Луцька виготовляє оригінальні і нешкідливі м'які іграшки. ВІДЕО

Талант відкрився після народження донечки: майстриня з Луцька виготовляє оригінальні і нешкідливі м'які іграшки. ВІДЕО
Лучанка Наталія Ковальчук займається виготовленням оригінальних м'яких іграшок.

Суспільному розповіла, що таке мистецтво відкрила для себе після народження донечки.

«Коли в житті моєму з’явилася донечка, подарували пінетки на хрестини і мені захотілося в’язати. Знайшла відео, почала в’язати пінетки, спочатку в’язали зі спиць, потім перейшла на гачка», – говорить майстриня.

Коли навчилася в’язати, каже Наталія Ковальчук, то познайомилась із плюшевими нитками. Вони, говорить, приємні на дотик та нешкідливі малюкам.

Нині у доробку жінки плюшеві звірі й новорічна атрибуція. Наталя розповідає: детально підбирає кольори ниток, в’яже, а згодом набиває та пришиває деталі.

Талант відкрився після народження донечки: майстриня з Луцька виготовляє оригінальні і нешкідливі м'які іграшки. ВІДЕО


«Буде в мене мишка. Хочу зробити її до ось цієї з такою мордочкою. Якщо говорити про риси – сумна чи весела – кожна іграшка має свій характер. Кожна по особливому різною», – каже рукодільниця.

Першою оцінює її вироби трьохрічна донька Євангеліна. Майстриня каже: її іграшки подобаються не лише малечі, а й дорослим. Вироби Наталії Ковальчук замовляли на подарунки у Швейцарію та Словаччину.

Талант відкрився після народження донечки: майстриня з Луцька виготовляє оригінальні і нешкідливі м'які іграшки. ВІДЕО




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Теги: Луцьк, Наталія Ковальчук, майстриня, м'які іграшки
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