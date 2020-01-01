Талант відкрився після народження донечки: майстриня з Луцька виготовляє оригінальні і нешкідливі м'які іграшки. ВІДЕО

Лучанказаймається виготовленням оригінальних м'яких іграшок.Суспільному розповіла, що таке мистецтво відкрила для себе після народження донечки.«Коли в житті моєму з’явилася донечка, подарували пінетки на хрестини і мені захотілося в’язати. Знайшла відео, почала в’язати пінетки, спочатку в’язали зі спиць, потім перейшла на гачка», – говорить майстриня.Коли навчилася в’язати, каже Наталія Ковальчук, то познайомилась із плюшевими нитками. Вони, говорить, приємні на дотик та нешкідливі малюкам.Нині у доробку жінки плюшеві звірі й новорічна атрибуція. Наталя розповідає: детально підбирає кольори ниток, в’яже, а згодом набиває та пришиває деталі.«Буде в мене мишка. Хочу зробити її до ось цієї з такою мордочкою. Якщо говорити про риси – сумна чи весела – кожна іграшка має свій характер. Кожна по особливому різною», – каже рукодільниця.Першою оцінює її вироби трьохрічна донька. Майстриня каже: її іграшки подобаються не лише малечі, а й дорослим. Вироби Наталії Ковальчук замовляли на подарунки у Швейцарію та Словаччину.