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Запорізька атомна станція судиться із приватною фірмою з Ковеля

Запорізька атомна станція судиться із приватною фірмою з Ковеля
Приватна фірма з Ковеля заборгувала Запорізькій АЕС понад 150 тисяч гривень.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі свого відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» судиться із ковельським товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім РА». Ціна позову – 152 176 гривень заборгованості по договору, пені та штрафу, - пише Район.Ковель.

Позивач посилається на порушення відповідачем умов договору від 7 грудня 2018 року в частині строків поставки продукції на загальну суму 2 мільйона 338 тисяч 800 гривень з ПДВ.

У позовній заяві не сказано, що саме постачала ковельська фірма на атомну станцію. Однак, як вказується, продукція повинна супроводжуватися, серед іншого, висновком державної санітарно-епідемічної експертизи та декларацією про відповідність технічному регламенту засобів індивідуального захисту. Постачальник не виконав зобов’язання щодо поставленої замовнику кількості та якості товару.

Господарський суд Волинської області позов задовольнив.




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Теги: суд, Ковель, фірма, атомна
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