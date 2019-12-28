Запорізька атомна станція судиться із приватною фірмою з Ковеля





Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі свого відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» судиться із ковельським товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім РА». Ціна позову – 152 176 гривень заборгованості по договору, пені та штрафу, - пише



Позивач посилається на порушення відповідачем умов договору від 7 грудня 2018 року в частині строків поставки продукції на загальну суму 2 мільйона 338 тисяч 800 гривень з ПДВ.



У позовній заяві не сказано, що саме постачала ковельська фірма на атомну станцію. Однак, як вказується, продукція повинна супроводжуватися, серед іншого, висновком державної санітарно-епідемічної експертизи та декларацією про відповідність технічному регламенту засобів індивідуального захисту. Постачальник не виконав зобов’язання щодо поставленої замовнику кількості та якості товару.



Господарський суд Волинської області позов задовольнив.









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