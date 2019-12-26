У другий день 2020-го волиняни понад 500 разів викликали «швидку»





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 422 виїзди, з них 16 – безрезультатні.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 138 осіб.



Так, по Волинській області здійснили виїздів:

6 – з приводу гострий коронарний синдром;

10 – з приводу ГПМК;

3 – з приводу ДТП;

3 – з приводу термічний опік;

3 – з приводу пожежа;

4 – з приводу кримінальний травматизм.

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