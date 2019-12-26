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У другий день 2020-го волиняни понад 500 разів викликали «швидку»

У другий день 2020-го волиняни понад 500 разів викликали «швидку»
За добу 2 січня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 546 звернень.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 422 виїзди, з них 16 – безрезультатні.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 138 осіб.

Так, по Волинській області здійснили виїздів:
6 – з приводу гострий коронарний синдром;
10 – з приводу ГПМК;
3 – з приводу ДТП;
3 – з приводу термічний опік;
3 – з приводу пожежа;
4 – з приводу кримінальний травматизм.

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Теги: Волинь, медицина
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