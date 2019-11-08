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Організатори міжнародного турніру переплутали гімни Молдови і Румунії

Організатори міжнародного турніру переплутали гімни Молдови і Румунії
Організатори тенісного турніру ATP Cup переплутали гімни Молдови і Румунії.

Організатори ATP Cup переплутали гімни Молдови і Румунії, - повідомляє UA Foodbaall

Організатори нового командного турніру - ATP Cup перед стартом матчу Бельгія - Молдова помилково включили гімн Румунії замість гімну Молдови.

"Ми приносимо свої щирі вибачення і особисто вибачилися перед командою Молдови", - йдеться в повідомленні прес-служби турніру.

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Теги: Молдова, курйоз
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