Організатори міжнародного турніру переплутали гімни Молдови і Румунії
Сьогодні, 01:21
Організатори тенісного турніру ATP Cup переплутали гімни Молдови і Румунії.
Організатори ATP Cup переплутали гімни Молдови і Румунії, - повідомляє UA Foodbaall
Організатори нового командного турніру - ATP Cup перед стартом матчу Бельгія - Молдова помилково включили гімн Румунії замість гімну Молдови.
"Ми приносимо свої щирі вибачення і особисто вибачилися перед командою Молдови", - йдеться в повідомленні прес-служби турніру.
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Організатори ATP Cup переплутали гімни Молдови і Румунії, - повідомляє UA Foodbaall
Організатори нового командного турніру - ATP Cup перед стартом матчу Бельгія - Молдова помилково включили гімн Румунії замість гімну Молдови.
"Ми приносимо свої щирі вибачення і особисто вибачилися перед командою Молдови", - йдеться в повідомленні прес-служби турніру.
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