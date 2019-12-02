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Відомий ресторатор ділитиметься з лучанами історією свого успіху

Відомий ресторатор ділитиметься з лучанами історією свого успіху
10 січня о 18:00 відбудеться зустріч із бізнесменом та меценатом Андрієм Котищуком, де ресторатор розповідатиме про свій шлях.

Подія відбудеться у Молодіжному центрі Волині, повідомляє пресслужба організації.

Андрій Котищук розповість свою історію успіху, шлях від самого початку "Дядя Піца" до мережі закладів, про яку знає кожен лучанин.

На зустрічі учасники отримають відповіді на питання як рухатись вперед молодій людині та як відкрити свій бізнес та вивести його на хороший рівень. Ресторатор розповість чи можливо ефективно поєднувати сім'ю та кар'єру, як у нього це вдається. Зокрема Андрій Котищук поділиться можливостями для розвитку із свого власного досвіду.

"Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. В мене в житті було багато випадків, що починав проекти і закінчував за два місяці, бо «не пішло». Так буває, але я вже отримав свій досвід і знаю, як не можна робити. Звичайно, є камені спотикання. Ви зачепились, але йдете далі. Головне – не зупинятися. Тільки вперед-вперед-вперед." - частина із інтерв'ю із паном Андрієм.

Реєстрація - https://cutt.ly/VryO1PC
Деталі - https://www.facebook.com/events/2812080305489428/

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Теги: зустріч, Луцьк, Андрій Котищук, ресторатор
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