В Україні збільшили розмір аліментів

З 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшили розмір аліментів.Про це повідомляє Міністерство юстиції України у Facebook.Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн.Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:— для дітей віком до 6 років - 889,5 грн;— для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.Ці показники варто враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.