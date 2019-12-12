В Україні збільшили розмір аліментів
Сьогодні, 18:40
З 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшили розмір аліментів.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України у Facebook.
Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн.
Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:
— для дітей віком до 6 років - 889,5 грн;
— для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.
Ці показники варто враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.
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Про це повідомляє Міністерство юстиції України у Facebook.
Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн.
Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:
— для дітей віком до 6 років - 889,5 грн;
— для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.
Ці показники варто враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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