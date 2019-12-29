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У Луцьку розшукують 19-річного студента

У Луцьку розшукують 19-річного студента
Рідні розшукують Сергія Бартошука Володимировича, який зник у Луцьку три дні тому.

Про це пише ІА Волинські новини.

Юнак навчається у Луцьку, в Східноєвропейському університеті на географічному факультеті. Сам він родом із села Сенкевичівка Горохівського району.

Прикмети: 19 років, високого зросту, в окулярах.

Рідні кажуть, що на вдачу спокійний, і раніше такого ніколи не траплялося.

Усіх, хто бачив Сергій або володіє інформацією про нього, просять зателефонувати брату - Юра Бартошук: 380996576103. Рідні дуже хвилюються за нього.

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Теги: розшук, студент, луцьк
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