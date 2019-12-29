У Луцьку розшукують 19-річного студента
Сьогодні, 21:17
Рідні розшукують Сергія Бартошука Володимировича, який зник у Луцьку три дні тому.
Про це пише ІА Волинські новини.
Юнак навчається у Луцьку, в Східноєвропейському університеті на географічному факультеті. Сам він родом із села Сенкевичівка Горохівського району.
Прикмети: 19 років, високого зросту, в окулярах.
Рідні кажуть, що на вдачу спокійний, і раніше такого ніколи не траплялося.
Усіх, хто бачив Сергій або володіє інформацією про нього, просять зателефонувати брату - Юра Бартошук: 380996576103. Рідні дуже хвилюються за нього.
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Про це пише ІА Волинські новини.
Юнак навчається у Луцьку, в Східноєвропейському університеті на географічному факультеті. Сам він родом із села Сенкевичівка Горохівського району.
Прикмети: 19 років, високого зросту, в окулярах.
Рідні кажуть, що на вдачу спокійний, і раніше такого ніколи не траплялося.
Усіх, хто бачив Сергій або володіє інформацією про нього, просять зателефонувати брату - Юра Бартошук: 380996576103. Рідні дуже хвилюються за нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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