На «Устилузі» вдвічі збільшать пропускну здатність





Про це



Загалом протягом 2020 року на українсько-польському кордоні планують реконструювати 5 пунктів пропуску. Три з них – “Шегині”, “Рава-Руська” та “Краківець” – за рахунок грошей польського кредиту.



У “Раві-Руській”, зокрема, мають побудувати пішохідний перехід. На інших об’єктах передбачається капремонт існуючої інфраструктури.



Також всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні в 2020 році обіцяють обладнати ваговими комплексами.



Фотоескізи нового вигляду пункту пропуску “Краківець” опублікував радник прем’єр-міністра України Юрій Голик у фейсбук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очікується, що в «Устилузі» пропускна здатність після ремонту збільшиться вдвічі (2700 легковиків на добу, 278 вантажівок, 22 автобуси).Про це пише БУГ.Загалом протягом 2020 року на українсько-польському кордоні планують реконструювати 5 пунктів пропуску. Три з них – “Шегині”, “Рава-Руська” та “Краківець” – за рахунок грошей польського кредиту.У “Раві-Руській”, зокрема, мають побудувати пішохідний перехід. На інших об’єктах передбачається капремонт існуючої інфраструктури.Також всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні в 2020 році обіцяють обладнати ваговими комплексами.Фотоескізи нового вигляду пункту пропуску “Краківець” опублікував радник прем’єр-міністра України Юрій Голик у фейсбук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію