На «Устилузі» вдвічі збільшать пропускну здатність
Сьогодні, 22:22
Очікується, що в «Устилузі» пропускна здатність після ремонту збільшиться вдвічі (2700 легковиків на добу, 278 вантажівок, 22 автобуси).
Про це пише БУГ.
Загалом протягом 2020 року на українсько-польському кордоні планують реконструювати 5 пунктів пропуску. Три з них – “Шегині”, “Рава-Руська” та “Краківець” – за рахунок грошей польського кредиту.
У “Раві-Руській”, зокрема, мають побудувати пішохідний перехід. На інших об’єктах передбачається капремонт існуючої інфраструктури.
Також всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні в 2020 році обіцяють обладнати ваговими комплексами.
Фотоескізи нового вигляду пункту пропуску “Краківець” опублікував радник прем’єр-міністра України Юрій Голик у фейсбук.
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Про це пише БУГ.
Загалом протягом 2020 року на українсько-польському кордоні планують реконструювати 5 пунктів пропуску. Три з них – “Шегині”, “Рава-Руська” та “Краківець” – за рахунок грошей польського кредиту.
У “Раві-Руській”, зокрема, мають побудувати пішохідний перехід. На інших об’єктах передбачається капремонт існуючої інфраструктури.
Також всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні в 2020 році обіцяють обладнати ваговими комплексами.
Фотоескізи нового вигляду пункту пропуску “Краківець” опублікував радник прем’єр-міністра України Юрій Голик у фейсбук.
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