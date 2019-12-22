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На «Устилузі» вдвічі збільшать пропускну здатність

На «Устилузі» вдвічі збільшать пропускну здатність
Очікується, що в «Устилузі» пропускна здатність після ремонту збільшиться вдвічі (2700 легковиків на добу, 278 вантажівок, 22 автобуси).

Про це пише БУГ.

Загалом протягом 2020 року на українсько-польському кордоні планують реконструювати 5 пунктів пропуску. Три з них – “Шегині”, “Рава-Руська” та “Краківець” – за рахунок грошей польського кредиту.

У “Раві-Руській”, зокрема, мають побудувати пішохідний перехід. На інших об’єктах передбачається капремонт існуючої інфраструктури.

Також всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні в 2020 році обіцяють обладнати ваговими комплексами.

Фотоескізи нового вигляду пункту пропуску “Краківець” опублікував радник прем’єр-міністра України Юрій Голик у фейсбук.

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Теги: устилуг, ремонт, кордон
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