Якою буде погода на Різдво у Луцьку

У Луцьку, 7 січня, сонце буде рідко з'являтися з-за хмар.За даними sinoptik.ua опадів не передбачаєтьсяТемпература повітря вночі від -1 до -2 градусів, удень до +1 - 0, а ввечері стовпчик термометрів впаде до поділки -1 - -2 градусів за Цельсієм.Вітер південно-західний, південний, 1,5 м/с.: 7 січня відзначається Різдво — одне з головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа. Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло — весна буде холодною. Якщо ж у день Різдва холодно і хурделиця, буде холодно і літом. Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Незважаючи на урочистість цього свята, світлий, ясний день вказував на неврожай. А багато зірок на небі — на врожай грибів, ягід та гороху.