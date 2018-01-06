Якою буде погода на Різдво у Луцьку
Сьогодні, 20:18
У Луцьку, 7 січня, сонце буде рідко з'являтися з-за хмар.
За даними sinoptik.ua опадів не передбачається
Температура повітря вночі від -1 до -2 градусів, удень до +1 - 0, а ввечері стовпчик термометрів впаде до поділки -1 - -2 градусів за Цельсієм.
Вітер південно-західний, південний, 1,5 м/с.
Народний прогноз погоди: 7 січня відзначається Різдво — одне з головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа. Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло — весна буде холодною. Якщо ж у день Різдва холодно і хурделиця, буде холодно і літом. Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Незважаючи на урочистість цього свята, світлий, ясний день вказував на неврожай. А багато зірок на небі — на врожай грибів, ягід та гороху.
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За даними sinoptik.ua опадів не передбачається
Температура повітря вночі від -1 до -2 градусів, удень до +1 - 0, а ввечері стовпчик термометрів впаде до поділки -1 - -2 градусів за Цельсієм.
Вітер південно-західний, південний, 1,5 м/с.
Народний прогноз погоди: 7 січня відзначається Різдво — одне з головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа. Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло — весна буде холодною. Якщо ж у день Різдва холодно і хурделиця, буде холодно і літом. Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Незважаючи на урочистість цього свята, світлий, ясний день вказував на неврожай. А багато зірок на небі — на врожай грибів, ягід та гороху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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