Чим корисна кутя: цікаві факти про різдвяну страву
Сьогодні, 02:09
Різдво для українців є особливим святом, невід’ємним символом якого є – кутя, і готують її в різних регіонах за своїм особливим рецептом.
Колишня в. о. охорони здоров'я України Уляна Супрун поділилася цікавими фактами про кутю у мережі Facebook, пише Вечірній Київ.
-За даними дослідження, опублікованого в 2019 році в журналі Lancet, брак в раціоні цільнозернових злаків є другою за поширеністю «харчовою» причиною серцево-судинних хвороб в усьому світі (перша — надлишок солі). Далі йде брак насіння і горіхів та фруктів. Звісно, розвиток хвороб серця і судин — сюжет складний, і самим лише харчуванням коронарній хворобі серця не запобігти. Але слід робити все, що в наших силах і знижувати можливі ризики. Тим паче, що робити це з допомогою куті — означає безліч переваг та користі- розповідає Супрун.
На відміну від білого хліба з борошна, геть очищеного від висівок і зародків, тобто позбавленого значної частини клітковини і вітамінів, в куті - цільнозернові злаки.-У пшеничному зерні, може прорости, якщо посадити, харчових волокон і тіаміну (вітаміну В1) у п'ять разів більше, ніж у борошні, на 20% більше білка, майже в 3.5 рази більше калію, і в 4,5 більше ніацину (вітаміну В3), - додає Супрун.
Супрун наголосила, що клітковина є одним з наріжних каменів здоров'я: вона зменшує глікемічний індекс продуктів, стає їжею для кишкової мікрофлори і тим самим підтримує баланс у кишечнику (еубіоз). Якщо в дисбіоз кишечнику, то у людини можливі ожиріння, порушення жирового обміну, загальне запалення, хвороби кишечника і порушення місцевого імунітету шлунково-кишкового тракту, а також запори. Щоб запобігти цьому, потрібно вживати в їжу цільнозерновий хліб і пшеницю.Кутя здорової людини:
Не передайте куті та меду. Мед — не цілющий і не природніший за буряковий цукор. Для нас це додані прості цукри, ще й здебільшого фруктоза, що шкодить бактеріям кишківника та нашому жировому обміну.
В сухофруктах та родзинках цукру вдосталь.
Мийте пшеницю. Так, якщо її не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки та не-злакові крупи, має на собі рештки фунгіцидів — протигрибкової отрути. Нам вона не потрібна. Тому краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.
Горіхи замочувати наперед не потрібно, а ось промити також варто.
Декому пшениця може здатися твердою і недостатньо смачною чи солодкою. Є один секрет, нетрадиційний. Спробуйте її промити і трохи проростити. Наприклад, загорніть насіння у вологий кухонний рушник. Таке зерно почне робити із крохмалю декстрани і цукри, тобто буде солодше.
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Колишня в. о. охорони здоров'я України Уляна Супрун поділилася цікавими фактами про кутю у мережі Facebook, пише Вечірній Київ.
-За даними дослідження, опублікованого в 2019 році в журналі Lancet, брак в раціоні цільнозернових злаків є другою за поширеністю «харчовою» причиною серцево-судинних хвороб в усьому світі (перша — надлишок солі). Далі йде брак насіння і горіхів та фруктів. Звісно, розвиток хвороб серця і судин — сюжет складний, і самим лише харчуванням коронарній хворобі серця не запобігти. Але слід робити все, що в наших силах і знижувати можливі ризики. Тим паче, що робити це з допомогою куті — означає безліч переваг та користі- розповідає Супрун.
На відміну від білого хліба з борошна, геть очищеного від висівок і зародків, тобто позбавленого значної частини клітковини і вітамінів, в куті - цільнозернові злаки.-У пшеничному зерні, може прорости, якщо посадити, харчових волокон і тіаміну (вітаміну В1) у п'ять разів більше, ніж у борошні, на 20% більше білка, майже в 3.5 рази більше калію, і в 4,5 більше ніацину (вітаміну В3), - додає Супрун.
Супрун наголосила, що клітковина є одним з наріжних каменів здоров'я: вона зменшує глікемічний індекс продуктів, стає їжею для кишкової мікрофлори і тим самим підтримує баланс у кишечнику (еубіоз). Якщо в дисбіоз кишечнику, то у людини можливі ожиріння, порушення жирового обміну, загальне запалення, хвороби кишечника і порушення місцевого імунітету шлунково-кишкового тракту, а також запори. Щоб запобігти цьому, потрібно вживати в їжу цільнозерновий хліб і пшеницю.Кутя здорової людини:
Не передайте куті та меду. Мед — не цілющий і не природніший за буряковий цукор. Для нас це додані прості цукри, ще й здебільшого фруктоза, що шкодить бактеріям кишківника та нашому жировому обміну.
В сухофруктах та родзинках цукру вдосталь.
Мийте пшеницю. Так, якщо її не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки та не-злакові крупи, має на собі рештки фунгіцидів — протигрибкової отрути. Нам вона не потрібна. Тому краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.
Горіхи замочувати наперед не потрібно, а ось промити також варто.
Декому пшениця може здатися твердою і недостатньо смачною чи солодкою. Є один секрет, нетрадиційний. Спробуйте її промити і трохи проростити. Наприклад, загорніть насіння у вологий кухонний рушник. Таке зерно почне робити із крохмалю декстрани і цукри, тобто буде солодше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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