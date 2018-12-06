У Ковелі зупинили водія, алкоголь в крові якого перевищував норму в 11 разів

У Ковелі патрульні зупинили водія ВАЗу з підозрою, що той кермує в стані сп’яніння.Під час розмови у чоловіка ознаки сп’яніння були явно вираженими. У присутності двох свідків 27-річний чоловік пройшов огляд: мав 2,29 проміле алкоголю, що в 11 разів вище допустимої норми, - пише патрульна поліція Волинської області.Під час оформлення адмінматеріалів водій неодноразово пропонував неправомірну вигоду патрульним та настоював на своєму. На попередження про кримінальну відповідальність не реагував, тож був затриманий.На місці події працювала слідчо-оперативна група, тепер водієві загрожує ще й кримінальна відповідальність.Також інспектори оформили на нього постанову і протокол.