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За добу волиняни понад 500 разів викликали «швидку»

За добу волиняни понад 500 разів викликали «швидку»
У другий день Різдва волиняни понад 500 разів викликали «швидку».

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За добу 08 січня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 512 звернень. Медики здійснили 403 виїзди, з них 19 – безрезультатні.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 126 осіб.

Виїзди по області:
3 – з приводу гострий коронарний синдром;
12 – з приводу ГПМК;
4 – з приводу ДТП (8 потерпілих);
3 – з приводу падіння з висоти;
4 – з приводу кримінальний травматизм.

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Теги: Волинь, медицина
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