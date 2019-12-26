За добу волиняни понад 500 разів викликали «швидку»
Сьогодні, 21:23
У другий день Різдва волиняни понад 500 разів викликали «швидку».
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За добу 08 січня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 512 звернень. Медики здійснили 403 виїзди, з них 19 – безрезультатні.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 126 осіб.
Виїзди по області:
3 – з приводу гострий коронарний синдром;
12 – з приводу ГПМК;
4 – з приводу ДТП (8 потерпілих);
3 – з приводу падіння з висоти;
4 – з приводу кримінальний травматизм.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За добу 08 січня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 512 звернень. Медики здійснили 403 виїзди, з них 19 – безрезультатні.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 126 осіб.
Виїзди по області:
3 – з приводу гострий коронарний синдром;
12 – з приводу ГПМК;
4 – з приводу ДТП (8 потерпілих);
3 – з приводу падіння з висоти;
4 – з приводу кримінальний травматизм.
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