За добу волиняни понад 500 разів викликали «швидку»





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



За добу 08 січня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 512 звернень. Медики здійснили 403 виїзди, з них 19 – безрезультатні.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 126 осіб.



Виїзди по області:

3 – з приводу гострий коронарний синдром;

12 – з приводу ГПМК;

4 – з приводу ДТП (8 потерпілих);

3 – з приводу падіння з висоти;

4 – з приводу кримінальний травматизм.

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