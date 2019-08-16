Торік у Луцьк приїжджали туристи з Аргентини, Китаю та Фінляндії





Про це повідомляють на сторінці центру у соцмережі facebook.



Із загальної кількості туристів у Луцьк приїхали 1132 іноземці. Зокрема, місто відвідали відпочивальники з Нідерландів, Ізраїлю, Алжиру, Італії, США, Аргентини, Польщі, Австрії, Німеччини, Білорусі, Норвегії, Канади, Китаю, Фінляндії, Бельгії, Ірландії.



Для туристів у Луцьку організовували різнопланові екскурсії українською, англійською та польською мовами, безкоштовні квести та публічні лекції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році КП "Центр туристичної інформації та послуг" у Луцьку відвідало 4 574 гостя з різних куточків України та світу.Про це повідомляють на сторінці центру у соцмережі facebook.Із загальної кількості туристів у Луцьк приїхали 1132 іноземці. Зокрема, місто відвідали відпочивальники з Нідерландів, Ізраїлю, Алжиру, Італії, США, Аргентини, Польщі, Австрії, Німеччини, Білорусі, Норвегії, Канади, Китаю, Фінляндії, Бельгії, Ірландії.Для туристів у Луцьку організовували різнопланові екскурсії українською, англійською та польською мовами, безкоштовні квести та публічні лекції.

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