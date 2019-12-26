Судитимуть волинянина, який жорстоко побив до смерті знайомого
Сьогодні, 17:00
Судитимуть 42-річного мешканця селища Цумань, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, жорстоко побив до смерті 35-річного знайомого чоловіка.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня 2019 року у Цумані нетверезий чоловік у ході конфлікту жорстоко побив жертву, завдавши ударів не лише руками і ногами, але і табуреткою по голові. До ранку потерпілий помер.
Чоловік же, якого обвинувачують у вчиненні цього злочину, невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня 2019 року у Цумані нетверезий чоловік у ході конфлікту жорстоко побив жертву, завдавши ударів не лише руками і ногами, але і табуреткою по голові. До ранку потерпілий помер.
Чоловік же, якого обвинувачують у вчиненні цього злочину, невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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