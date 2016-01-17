Українська столиця увійшла до рейтингу найбільш розвинутих міст світу





Про це йдеться у спільному дослідженні Обсерваторії Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурського університету технологій та дизайну, -



Як повідомляється, на першому місці виявився Сінгапур, за ним слідує Цюріх, Осло, Женева. П'ятірку лідерів замикає Копенгаген. На шостій сходинці рейтингу опинився Окленд, далі Тайбей, Гельсінкі, Більбао і Дюссельдорф.



Зазначимо, що Київ також опинився в цьому рейтингу, зайнявши всього лише 92 місце. При підрахунках враховувалися рівень охорони здоров'я і безпеки, мобільність, громадська активність тощо







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