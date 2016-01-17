вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українська столиця увійшла до рейтингу найбільш розвинутих міст світу

Українська столиця увійшла до рейтингу найбільш розвинутих міст світу
Київ увійшов до ТОП-100 найбільш технологічних міст світу.

Про це йдеться у спільному дослідженні Обсерваторії Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурського університету технологій та дизайну, - пише УНІАН.

Як повідомляється, на першому місці виявився Сінгапур, за ним слідує Цюріх, Осло, Женева. П'ятірку лідерів замикає Копенгаген. На шостій сходинці рейтингу опинився Окленд, далі Тайбей, Гельсінкі, Більбао і Дюссельдорф.

Зазначимо, що Київ також опинився в цьому рейтингу, зайнявши всього лише 92 місце. При підрахунках враховувалися рівень охорони здоров'я і безпеки, мобільність, громадська активність тощо



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: київ, топ, технології
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українська столиця увійшла до рейтингу найбільш розвинутих міст світу
Сьогодні, 02:14
Опублікували нове відео з місця падіння українського літака в Ірані
Сьогодні, 01:06
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На проспекті Молоді та Соборності відремонтують двори
10 січень, 23:23
У волинському музеї з'явився рідкісний експонат
10 січень, 22:47
Схожі новини
Розробкою геніального українця користуються 200 країн світу. ВІДЕО Розробкою геніального українця користуються 200 країн світу. ВІДЕО
17 січень, 2016, 00:30
У Києві в підвалі знайшли три тіла чоловіків У Києві в підвалі знайшли три тіла чоловіків
10 січень, 15:10
Вбивство дівчат у «новорічній» квартирі Києва: деталі страшного злочину Вбивство дівчат у «новорічній» квартирі Києва: деталі страшного злочину
08 січень, 13:44
Вбивство двох дівчат у Києві: що відомо про волинянина, який фігурує у справі Вбивство двох дівчат у Києві: що відомо про волинянина, який фігурує у справі
08 січень, 07:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українська столиця увійшла до рейтингу найбільш розвинутих міст світу
Сьогодні, 02:14
 0
Опублікували нове відео з місця падіння українського літака в Ірані
Сьогодні, 01:06
 0
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На проспекті Молоді та Соборності відремонтують двори
10 січень, 23:23
 0
У волинському музеї з'явився рідкісний експонат
10 січень, 22:47
 0
Медіа
відео
1/8