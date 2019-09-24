вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Будинок для військових у Володимирі вже здали в експлуатацію

Будинок для військових у Володимирі вже здали в експлуатацію
44-квартирний будинок для військових у Володимирі-Волинському здали в експлуатацію.

Як зазначив начальник управління ЖКГ і будівництва Віктор Фіщук, будинок зданий в експлуатацію у 2019 році. Інспекція ДАБІ в грудні 2019 року зареєструвала документ про готовність до експлуатації даного об’єкта, - пише Володимир медіа.

Щодо його заселення і вручення ордерів, будинок належить Міністерству Оборони України і буде заселятися діючими військовослужбовцями за відповідним рішенням відповідальних за це структур МОУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будинок, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На вимогу хоча б одного пасажира волинські перевізники змушені вимикати російську «попсу»
Сьогодні, 13:10
Будинок для військових у Володимирі вже здали в експлуатацію
Сьогодні, 13:02
На Волині злодій-рецидивіст «обчистив» приватне підприємство
Сьогодні, 12:44
На кордоні з Польщею застрягло майже 700 автівок
Сьогодні, 12:30
Чорні скриньки зі збитого Іраном літака МАУ розшифрує Франція
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
Чому будинок для військових у Володимирі – досі без мешканців Чому будинок для військових у Володимирі – досі без мешканців
24 вересень, 2019, 11:16
Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО Будинок для військових у Володимирі: чому затягується здача об'єкту. ВІДЕО
03 червень, 2019, 12:07
Сказали, коли завершать будівництво будинку для військових у Володимирі Сказали, коли завершать будівництво будинку для військових у Володимирі
09 січень, 2018, 10:13
Пояснили, чому будинок для військових у Володимирі не здадуть вчасно Пояснили, чому будинок для військових у Володимирі не здадуть вчасно
23 листопад, 2017, 18:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На вимогу хоча б одного пасажира волинські перевізники змушені вимикати російську «попсу»
Сьогодні, 13:10
 0
Будинок для військових у Володимирі вже здали в експлуатацію
Сьогодні, 13:02
 0
На Волині злодій-рецидивіст «обчистив» приватне підприємство
Сьогодні, 12:44
 0
На кордоні з Польщею застрягло майже 700 автівок
Сьогодні, 12:30
 0
Чорні скриньки зі збитого Іраном літака МАУ розшифрує Франція
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8