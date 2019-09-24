Будинок для військових у Володимирі вже здали в експлуатацію
Сьогодні, 13:02
44-квартирний будинок для військових у Володимирі-Волинському здали в експлуатацію.
Як зазначив начальник управління ЖКГ і будівництва Віктор Фіщук, будинок зданий в експлуатацію у 2019 році. Інспекція ДАБІ в грудні 2019 року зареєструвала документ про готовність до експлуатації даного об’єкта, - пише Володимир медіа.
Щодо його заселення і вручення ордерів, будинок належить Міністерству Оборони України і буде заселятися діючими військовослужбовцями за відповідним рішенням відповідальних за це структур МОУ.
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Як зазначив начальник управління ЖКГ і будівництва Віктор Фіщук, будинок зданий в експлуатацію у 2019 році. Інспекція ДАБІ в грудні 2019 року зареєструвала документ про готовність до експлуатації даного об’єкта, - пише Володимир медіа.
Щодо його заселення і вручення ордерів, будинок належить Міністерству Оборони України і буде заселятися діючими військовослужбовцями за відповідним рішенням відповідальних за це структур МОУ.
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