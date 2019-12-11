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В Україні створили портал про зниклих та загиблих під час Другої світової війни

В Україні створили портал про зниклих та загиблих під час Другої світової війни
В Україні створили портал, на якому зібрана інформація про радянських військовослужбовців з території нашої держави, які загинули чи зникли під час Другої світової війни. Презентація нового проєкту відбудеться у четвер, 16 січня.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook, - інформує UATV.

Над створенням порталу працював Національний музей історії України у Другій світовій війні.

"2020-й – рік 75-ліття роковин закінчення Другої світової війни. За радянськими нормативами цього ж таки року мав завершиться термін зберігання у військкоматах документів на загиблих. Що було б із ними далі, невідомо. Проте фахівці музею встигли зібрати й урятували унікальний документальний фонд, який нині налічує 10 тис. архівних справ. А до того ж зробили його загальнодоступним, створивши електронну базу даних – https://martyrology.org.ua", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвідувачі сайту зможуть дізнатися долю зниклих безвісти родичів або ж знайти документи, які стосуються загибелі військових. Також портал стане у нагоді дослідникам військової історії.

"Цей унікальний проєкт – перший приклад упорядкування розпорошених по військкоматах “похоронок” та облікових документів на пострадянських теренах, а також єдиний такого обсягу пошуковий портал, створений самостійно музеєм", – наголошується на сторінці події у Facebook.

Зараз на сайті зібрані відомості про радянських військовослужбовців з України, які загинули і зникли безвісти, а також поховані на її території. Зараз портал містить 258 011 записів і 311 572 документи щодо Київської та Житомирської областей.

"Упродовж 2020 року буде викладено ще 110 тис. записів і 120 тис. документів", – зазначається у повідомленні.

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Теги: військові, архів, портал
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