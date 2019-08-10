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У Луцьку цьогоріч проведуть комплексний екологічний аудит

У Луцьку цьогоріч проведуть комплексний екологічний аудит
Назвали перелік природоохоронних заходів, що фінансуватимуть за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища міста Луцька у 2020 році.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.

Загалом цьогоріч на реалізацію природоохоронних заходів витратять 325 тисяч гривень. Зокрема, 30 тисяч - на утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 30 тисяч - на заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, побутові хімічні джерела струму тощо); 25 тисяч - наукові дослідження (моніторинг якості атмосферного повітря та поверхневих вод); 20 тисяч - проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища (в т. ч. придбання одноразових рукавиць та пакетів для сміття в рамках проведення загальноміських екологічних акцій); 10 тисяч - виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики; 80 тисяч - заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (біологічна меліорація, винесення водоохоронних зон в натуру, упорядкування джерел, очищення русел від дерев тощо).

Окрім того, ще 40 тисяч гривень витратять на озеленення Луцька. 90 тисяч гривень спрямують на здійснення комплексного екологічного аудиту міста.

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Теги: екологія, Луцьк, аудит
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