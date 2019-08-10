У Луцьку цьогоріч проведуть комплексний екологічний аудит
Сьогодні, 17:50
Назвали перелік природоохоронних заходів, що фінансуватимуть за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища міста Луцька у 2020 році.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Загалом цьогоріч на реалізацію природоохоронних заходів витратять 325 тисяч гривень. Зокрема, 30 тисяч - на утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 30 тисяч - на заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, побутові хімічні джерела струму тощо); 25 тисяч - наукові дослідження (моніторинг якості атмосферного повітря та поверхневих вод); 20 тисяч - проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища (в т. ч. придбання одноразових рукавиць та пакетів для сміття в рамках проведення загальноміських екологічних акцій); 10 тисяч - виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики; 80 тисяч - заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (біологічна меліорація, винесення водоохоронних зон в натуру, упорядкування джерел, очищення русел від дерев тощо).
Окрім того, ще 40 тисяч гривень витратять на озеленення Луцька. 90 тисяч гривень спрямують на здійснення комплексного екологічного аудиту міста.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Загалом цьогоріч на реалізацію природоохоронних заходів витратять 325 тисяч гривень. Зокрема, 30 тисяч - на утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 30 тисяч - на заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, побутові хімічні джерела струму тощо); 25 тисяч - наукові дослідження (моніторинг якості атмосферного повітря та поверхневих вод); 20 тисяч - проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища (в т. ч. придбання одноразових рукавиць та пакетів для сміття в рамках проведення загальноміських екологічних акцій); 10 тисяч - виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики; 80 тисяч - заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (біологічна меліорація, винесення водоохоронних зон в натуру, упорядкування джерел, очищення русел від дерев тощо).
Окрім того, ще 40 тисяч гривень витратять на озеленення Луцька. 90 тисяч гривень спрямують на здійснення комплексного екологічного аудиту міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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