Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки
Сьогодні, 11:52
На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили набитий цигарками автомобіль.
Інформацію про можливе переміщення підакцизних товарів автомобілем білоруської реєстрації прикордонникам Луцького загону завчасно надали представники СБУ, інформує Держприкордонслужба.
Тож, коли в пункт пропуску «Пулемець» прибув автомобіль Chrysler під керуванням громадянина Білорусі, прикордонно-митна оглядова група провела його поглиблену перевірку.
В результаті огляду правоохоронці в ніші для третього ряду сидінь, під обшивкою дверцят та в багажному відділенні автомобіля виявили 4000 пачок сигарет білоруського виробництва.
Автомобіль разом з цигарками вилучили представниками митниці. Сума конфіскату склала понад 170 тисяч гривень. Іноземець отримав заборону в’їзду в Україну на три роки.
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Інформацію про можливе переміщення підакцизних товарів автомобілем білоруської реєстрації прикордонникам Луцького загону завчасно надали представники СБУ, інформує Держприкордонслужба.
Тож, коли в пункт пропуску «Пулемець» прибув автомобіль Chrysler під керуванням громадянина Білорусі, прикордонно-митна оглядова група провела його поглиблену перевірку.
В результаті огляду правоохоронці в ніші для третього ряду сидінь, під обшивкою дверцят та в багажному відділенні автомобіля виявили 4000 пачок сигарет білоруського виробництва.
Автомобіль разом з цигарками вилучили представниками митниці. Сума конфіскату склала понад 170 тисяч гривень. Іноземець отримав заборону в’їзду в Україну на три роки.
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