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Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки

Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки
На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили набитий цигарками автомобіль.

Інформацію про можливе переміщення підакцизних товарів автомобілем білоруської реєстрації прикордонникам Луцького загону завчасно надали представники СБУ, інформує Держприкордонслужба.

Тож, коли в пункт пропуску «Пулемець» прибув автомобіль Chrysler під керуванням громадянина Білорусі, прикордонно-митна оглядова група провела його поглиблену перевірку.

В результаті огляду правоохоронці в ніші для третього ряду сидінь, під обшивкою дверцят та в багажному відділенні автомобіля виявили 4000 пачок сигарет білоруського виробництва.

Автомобіль разом з цигарками вилучили представниками митниці. Сума конфіскату склала понад 170 тисяч гривень. Іноземець отримав заборону в’їзду в Україну на три роки.
Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки
Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки
Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки
Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки
Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки
Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки

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Теги: контрабанда, цигарки
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