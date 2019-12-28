Луцькі прикордонники забрали у білоруса Chrysler через контрабандні цигарки





Інформацію про можливе переміщення підакцизних товарів автомобілем білоруської реєстрації прикордонникам Луцького загону завчасно надали представники СБУ, інформує Держприкордонслужба.



Тож, коли в пункт пропуску «Пулемець» прибув автомобіль Chrysler під керуванням громадянина Білорусі, прикордонно-митна оглядова група провела його поглиблену перевірку.



В результаті огляду правоохоронці в ніші для третього ряду сидінь, під обшивкою дверцят та в багажному відділенні автомобіля виявили 4000 пачок сигарет білоруського виробництва.



Автомобіль разом з цигарками вилучили представниками митниці. Сума конфіскату склала понад 170 тисяч гривень. Іноземець отримав заборону в’їзду в Україну на три роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили набитий цигарками автомобіль.Інформацію про можливе переміщення підакцизних товарів автомобілем білоруської реєстрації прикордонникам Луцького загону завчасно надали представники СБУ, інформує Держприкордонслужба.Тож, коли в пункт пропуску «Пулемець» прибув автомобіль Chrysler під керуванням громадянина Білорусі, прикордонно-митна оглядова група провела його поглиблену перевірку.В результаті огляду правоохоронці в ніші для третього ряду сидінь, під обшивкою дверцят та в багажному відділенні автомобіля виявили 4000 пачок сигарет білоруського виробництва.Автомобіль разом з цигарками вилучили представниками митниці. Сума конфіскату склала понад 170 тисяч гривень. Іноземець отримав заборону в’їзду в Україну на три роки.

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