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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 січня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 січня
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:


Володимир-Волинський район

1. 9:00-13:00
Дитячий садок м. Устилуг

Горохівський район


1. чистка траси, вибіркова перетяжка проводів
9:00-17:00
м.Берестечко вул.Набережна, Шевченка, Хмельницького

Іваничівський район

1.
ПЛ-04кв від КТП-270
9:30-16:30
с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)

Камінь-Каширський район

1.
КТП-236 Л-2
10:00 – 12:00 с.Сошично, вул. Залізнична, буд. 1, 2, 4,
5, 10.

Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано

Ковельський район
Інформацію не надано

Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано

місто Луцьк


1. 13:30-17:00
Котельна
вул. Володимирська, 101Г, 108, 110,
112

Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано

Любомльський та Шацький райони


1.
ПЛ-10 Л 91-04
9:00 – 17:00
с.Острів"я.Камянка частково с.Пульмо

Любешівський район


1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-307
10:00 – 17:00 Магазини, ФАП, Старостинський округ, пошта, ПАТ «Ковельмолоко»
с. Залаззя, вул. Малієвського (частково)

2. ПЛ-0.4 кВ Л-8 від ЗТП-236
10:00 – 17:00
АТС с. Залаззя, вул. Малієвського (частково), Молодіжна.

Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано

місто Нововолинськ

1.
09:00-17:00
м.Нововолинськ вул.Кільцева
вул.Соборна, 36-46, 51-61, 63
вул.Маяковського, 29-47, 58-88 пр..Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Л.Толстого, 22
вул.В.Стуса, 20-38, 33-51
вул.А.Кримського, 33-55, 48-74

Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано

Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.

2.
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького

3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник

4.
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда

5.
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.

6.
КТП-109
9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45

7.
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка


8.
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски

Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано

Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано


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Теги: відключення, світло, Волинь
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