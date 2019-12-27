Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 січня







Володимир-Волинський район



1. 9:00-13:00

Дитячий садок м. Устилуг



Горохівський район





1. чистка траси, вибіркова перетяжка проводів

9:00-17:00

м.Берестечко вул.Набережна, Шевченка, Хмельницького



Іваничівський район



1.

ПЛ-04кв від КТП-270

9:30-16:30

с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)



Камінь-Каширський район



1.

КТП-236 Л-2

10:00 – 12:00 с.Сошично, вул. Залізнична, буд. 1, 2, 4,

5, 10.



Ківерцівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Ковельський район

Інформацію не надано



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк





1. 13:30-17:00

Котельна

вул. Володимирська, 101Г, 108, 110,

112



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони





1.

ПЛ-10 Л 91-04

9:00 – 17:00

с.Острів"я.Камянка частково с.Пульмо



Любешівський район





1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-307

10:00 – 17:00 Магазини, ФАП, Старостинський округ, пошта, ПАТ «Ковельмолоко»

с. Залаззя, вул. Малієвського (частково)



2. ПЛ-0.4 кВ Л-8 від ЗТП-236

10:00 – 17:00

АТС с. Залаззя, вул. Малієвського (частково), Молодіжна.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1.

09:00-17:00

м.Нововолинськ вул.Кільцева

вул.Соборна, 36-46, 51-61, 63

вул.Маяковського, 29-47, 58-88 пр..Південний

І провулок, 3-15, 2-22

ІІ провулок, 1-17, 4-14

вул.Л.Толстого, 22

вул.В.Стуса, 20-38, 33-51

вул.А.Кримського, 33-55, 48-74



Ратнівський район



Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район

1.

ПЛ-0,4 кВ КТП-476

9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.



2.

ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477

9:00-17:00

м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького



3.

ПЛ-0,4 кВ КТП-379

9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник



4.

ПЛ-0,4 кВ КТП-154

9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.

с.Доросині, вул.Фріда



5.

КТП-105

9:00-17:00

ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат

м.Рожище, пров.Мазепи.



6.

КТП-109

9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45



7.

КТП-2

9:00-17:00

Магазин с.Олександрівка

с.Олександрівка





8.

КТП-3

9:00-17:00

с.Підліски



Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-13:00Дитячий садок м. Устилуг1. чистка траси, вибіркова перетяжка проводів9:00-17:00м.Берестечко вул.Набережна, Шевченка, Хмельницького1.ПЛ-04кв від КТП-2709:30-16:30с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)1.КТП-236 Л-210:00 – 12:00 с.Сошично, вул. Залізнична, буд. 1, 2, 4,5, 10.Вимкнень споживачів не запланованоІнформацію не наданоВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Котельнавул. Володимирська, 101Г, 108, 110,112Вимкнень споживачів не заплановано1.ПЛ-10 Л 91-049:00 – 17:00с.Острів"я.Камянка частково с.Пульмо1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-30710:00 – 17:00 Магазини, ФАП, Старостинський округ, пошта, ПАТ «Ковельмолоко»с. Залаззя, вул. Малієвського (частково)2. ПЛ-0.4 кВ Л-8 від ЗТП-23610:00 – 17:00АТС с. Залаззя, вул. Малієвського (частково), Молодіжна.Вимкнень споживачів не запланованомісто Нововолинськ1.09:00-17:00м.Нововолинськ вул.Кільцевавул.Соборна, 36-46, 51-61, 63вул.Маяковського, 29-47, 58-88 пр..ПівденнийІ провулок, 3-15, 2-22ІІ провулок, 1-17, 4-14вул.Л.Толстого, 22вул.В.Стуса, 20-38, 33-51вул.А.Кримського, 33-55, 48-74Вимкнень споживачів не заплановано1.ПЛ-0,4 кВ КТП-4769:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.2.ПЛ-0,4 кВ ЩТП-4779:00-17:00м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького3.ПЛ-0,4 кВ КТП-3799:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник4.ПЛ-0,4 кВ КТП-1549:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.с.Доросині, вул.Фріда5.КТП-1059:00-17:00ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськоматм.Рожище, пров.Мазепи.6.КТП-1099:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-457.КТП-29:00-17:00Магазин с.Олександрівкас.Олександрівка8.КТП-39:00-17:00с.ПідліскиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано

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