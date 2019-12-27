Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00-13:00
Дитячий садок м. Устилуг
Горохівський район
1. чистка траси, вибіркова перетяжка проводів
9:00-17:00
м.Берестечко вул.Набережна, Шевченка, Хмельницького
Іваничівський район
1.
ПЛ-04кв від КТП-270
9:30-16:30
с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)
Камінь-Каширський район
1.
КТП-236 Л-2
10:00 – 12:00 с.Сошично, вул. Залізнична, буд. 1, 2, 4,
5, 10.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Інформацію не надано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Котельна
вул. Володимирська, 101Г, 108, 110,
112
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1.
ПЛ-10 Л 91-04
9:00 – 17:00
с.Острів"я.Камянка частково с.Пульмо
Любешівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-307
10:00 – 17:00 Магазини, ФАП, Старостинський округ, пошта, ПАТ «Ковельмолоко»
с. Залаззя, вул. Малієвського (частково)
2. ПЛ-0.4 кВ Л-8 від ЗТП-236
10:00 – 17:00
АТС с. Залаззя, вул. Малієвського (частково), Молодіжна.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1.
09:00-17:00
м.Нововолинськ вул.Кільцева
вул.Соборна, 36-46, 51-61, 63
вул.Маяковського, 29-47, 58-88 пр..Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Л.Толстого, 22
вул.В.Стуса, 20-38, 33-51
вул.А.Кримського, 33-55, 48-74
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2.
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4.
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5.
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6.
КТП-109
9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7.
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8.
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Володимир-Волинський район
1. 9:00-13:00
Дитячий садок м. Устилуг
Горохівський район
1. чистка траси, вибіркова перетяжка проводів
9:00-17:00
м.Берестечко вул.Набережна, Шевченка, Хмельницького
Іваничівський район
1.
ПЛ-04кв від КТП-270
9:30-16:30
с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)
Камінь-Каширський район
1.
КТП-236 Л-2
10:00 – 12:00 с.Сошично, вул. Залізнична, буд. 1, 2, 4,
5, 10.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Інформацію не надано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Котельна
вул. Володимирська, 101Г, 108, 110,
112
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1.
ПЛ-10 Л 91-04
9:00 – 17:00
с.Острів"я.Камянка частково с.Пульмо
Любешівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-307
10:00 – 17:00 Магазини, ФАП, Старостинський округ, пошта, ПАТ «Ковельмолоко»
с. Залаззя, вул. Малієвського (частково)
2. ПЛ-0.4 кВ Л-8 від ЗТП-236
10:00 – 17:00
АТС с. Залаззя, вул. Малієвського (частково), Молодіжна.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1.
09:00-17:00
м.Нововолинськ вул.Кільцева
вул.Соборна, 36-46, 51-61, 63
вул.Маяковського, 29-47, 58-88 пр..Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Л.Толстого, 22
вул.В.Стуса, 20-38, 33-51
вул.А.Кримського, 33-55, 48-74
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2.
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4.
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5.
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6.
КТП-109
9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7.
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8.
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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