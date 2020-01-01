У Луцьку солдат-контрактник здавав в оренду житло, яке сам винаймав





Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, - пише



Чоловік, який є військовослужбовцем за контрактом, розмістив у мережі оголошення про здачу квартири в довготривалу оренду. Запросив за місяць 3500 гривень, однак здавати її права не мав, оскільки сам винаймав її подобово у третьої особи.



Разом з тим, потенційний орендар знайшовся і перерахував йому 4500 гривень. За такий шахрайський задум, солдат поплатився штрафом у 850 гривень, оскільки в суді вдалося досягнути угоди про примирення між потерпілим та обвинуваченим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд виніс вирок солдату-контрактнику, який шахраював із орендованим житлом.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент". Чоловік, який є військовослужбовцем за контрактом, розмістив у мережі оголошення про здачу квартири в довготривалу оренду. Запросив за місяць 3500 гривень, однак здавати її права не мав, оскільки сам винаймав її подобово у третьої особи.Разом з тим, потенційний орендар знайшовся і перерахував йому 4500 гривень. За такий шахрайський задум, солдат поплатився штрафом у 850 гривень, оскільки в суді вдалося досягнути угоди про примирення між потерпілим та обвинуваченим.

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