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У Луцьку солдат-контрактник здавав в оренду житло, яке сам винаймав

У Луцьку солдат-контрактник здавав в оренду житло, яке сам винаймав
Суд виніс вирок солдату-контрактнику, який шахраював із орендованим житлом.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".

Чоловік, який є військовослужбовцем за контрактом, розмістив у мережі оголошення про здачу квартири в довготривалу оренду. Запросив за місяць 3500 гривень, однак здавати її права не мав, оскільки сам винаймав її подобово у третьої особи.

Разом з тим, потенційний орендар знайшовся і перерахував йому 4500 гривень. За такий шахрайський задум, солдат поплатився штрафом у 850 гривень, оскільки в суді вдалося досягнути угоди про примирення між потерпілим та обвинуваченим.

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Теги: Луцьк, солдат-контрактник, шахрайська схема
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