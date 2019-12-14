У Луцьку на ринку жінка незаконно продавала рибу. ФОТО





Про це повідомляє



Так, 11 січня близько 11 години на стихійному ринку на вулиці Гордіюк патрульні рибоохорони виявили порушника, який продавав 12 кілограм риби (товстолоб).



Пізніше в цей же день близько 14 години рейдова група зафіксувала аналогічне порушення на ринку у селі Великий Омеляник Луцького району. Чоловік намагався продати 4 кілограми риби (щука).



При перевірці особи не змогли надати документи, що підтверджують законність походження риби. На вищезазначених громадян склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.



Крім рибоохоронних рейдів на водоймах постійно проводиться робота з перевірки документів при продажі водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. Економічна доцільність здійснення незаконного вилову знизиться лише тоді, коли рибу без відповідних документів неможливо буде продати.



"Тому закликаю жителів Волині бути відповідальними та повідомляти про порушення правил рибальства, незаконного збуту водних біоресурсів, а також продажу заборонених знарядь лову – за телефоном «гарячої лінії» Управління (067) 360 78 40", - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.



Довідкова інформація



Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринках міста Луцька та Луцького району виявили незаконний продаж 16 кілограмів риби.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля Так, 11 січня близько 11 години на стихійному ринку на вулиці Гордіюк патрульні рибоохорони виявили порушника, який продавав 12 кілограм риби (товстолоб).Пізніше в цей же день близько 14 години рейдова група зафіксувала аналогічне порушення на ринку у селі Великий Омеляник Луцького району. Чоловік намагався продати 4 кілограми риби (щука).При перевірці особи не змогли надати документи, що підтверджують законність походження риби. На вищезазначених громадян склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.Крім рибоохоронних рейдів на водоймах постійно проводиться робота з перевірки документів при продажі водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. Економічна доцільність здійснення незаконного вилову знизиться лише тоді, коли рибу без відповідних документів неможливо буде продати."Тому закликаю жителів Волині бути відповідальними та повідомляти про порушення правил рибальства, незаконного збуту водних біоресурсів, а також продажу заборонених знарядь лову – за телефоном «гарячої лінії» Управління (067) 360 78 40", - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській областіСтаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

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