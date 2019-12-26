У Луцьку на Рівненській автівка збила жінку: постраждалу госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 17:57
Водій автомобіля Daewoo Lanos збив жінку, яка переходила дорогу на вулиці Рівненській. Жінка отримала значні травми, її госпіталізували.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився близько 17:30. Жінка переходила дорогу поблизу зупинки громадського транспорту, де її збив водій автомобіля Daewoo. Зі слів очевидців, за кермом був молодий хлопець, попередньо – тверезий.
Постраждалу госпіталізували, на місці працює поліція.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився близько 17:30. Жінка переходила дорогу поблизу зупинки громадського транспорту, де її збив водій автомобіля Daewoo. Зі слів очевидців, за кермом був молодий хлопець, попередньо – тверезий.
Постраждалу госпіталізували, на місці працює поліція.
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