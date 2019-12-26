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У Луцьку на Рівненській автівка збила жінку: постраждалу госпіталізували. ФОТО

У Луцьку на Рівненській автівка збила жінку: постраждалу госпіталізували. ФОТО
Водій автомобіля Daewoo Lanos збив жінку, яка переходила дорогу на вулиці Рівненській. Жінка отримала значні травми, її госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився близько 17:30. Жінка переходила дорогу поблизу зупинки громадського транспорту, де її збив водій автомобіля Daewoo. Зі слів очевидців, за кермом був молодий хлопець, попередньо – тверезий.

Постраждалу госпіталізували, на місці працює поліція.

У Луцьку на Рівненській автівка збила жінку: постраждалу госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на Рівненській автівка збила жінку: постраждалу госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на Рівненській автівка збила жінку: постраждалу госпіталізували. ФОТО

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Теги: Луцьк аварія, пішохід
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