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У Києві гарячою водою затопило Ocean Plaza. ВІДЕО

У Києві гарячою водою затопило Ocean Plaza. ВІДЕО
У Києві біля біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу з гарячою водою. Вона затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Проїжджу частину вулиці Антоновича вода пошкодила в декількох місцях. В одну з ям провалився маршрутний мікроавтобус. Постраждали припарковані автомобілі, повідомляє "Газета ua".

Вода затопила перший поверх торгового центру. Люди на 2 поверсі не можуть самостійно покинути будівлю. Охорона проводить евакуацію.

"Затоплено перший поверх Ocean Plaza. Охорона торгового центру проводить евакуацію відвідувачів, співробітників і персоналу", - повідомляють очевидці.

Прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага підтвердила, що через прорив тепломережі стався підмив асфальту. Вода затопила торговий центр та супермаркет "Ашан".

"Там, де стався прорив асфальту, задніми колесами потрапило маршрутне таксі. Рятувальники евакуювали 4 людини, які були в маршрутці. Також поруч був тролейбус. Звідти евакуювали трьох осіб", - зазначила прес-секретар.

У прес-службі патрульної поліції Києва повідомили про обмеження руху від вулиці Загородньої до площі Либідської. Інформації про постраждалих немає.

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Теги: Київ
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