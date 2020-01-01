У Києві гарячою водою затопило Ocean Plaza. ВІДЕО

У Києві біля біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу з гарячою водою. Вона затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.Проїжджу частину вулиці Антоновича вода пошкодила в декількох місцях. В одну з ям провалився маршрутний мікроавтобус. Постраждали припарковані автомобілі, повідомляє "Газета ua".Вода затопила перший поверх торгового центру. Люди на 2 поверсі не можуть самостійно покинути будівлю. Охорона проводить евакуацію."Затоплено перший поверх Ocean Plaza. Охорона торгового центру проводить евакуацію відвідувачів, співробітників і персоналу", - повідомляють очевидці.Прес-секретар ДСНС Києвапідтвердила, що через прорив тепломережі стався підмив асфальту. Вода затопила торговий центр та супермаркет "Ашан"."Там, де стався прорив асфальту, задніми колесами потрапило маршрутне таксі. Рятувальники евакуювали 4 людини, які були в маршрутці. Також поруч був тролейбус. Звідти евакуювали трьох осіб", - зазначила прес-секретар.У прес-службі патрульної поліції Києва повідомили про обмеження руху від вулиці Загородньої до площі Либідської. Інформації про постраждалих немає.