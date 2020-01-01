У Луцьку чоловік впав з дерева і помер, – ЗМІ





Про це інтернет-виданню



Трагедія трапилася по обіді в понеділок, 13 січня, в районі Балки у Луцьку. Відомо, що 66-річний чоловік заліз на яблуню, що росте біля його будинку, аби зрізати гілля.



Непритомного його побачити рідні вже під яблунею. Від отриманих від падіння травм пенсіонер помер на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пенсіонер впав з яблуні і розбився на смерть.Про це інтернет-виданню «Волинь24» стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася по обіді в понеділок, 13 січня, в районі Балки у Луцьку. Відомо, що 66-річний чоловік заліз на яблуню, що росте біля його будинку, аби зрізати гілля.Непритомного його побачити рідні вже під яблунею. Від отриманих від падіння травм пенсіонер помер на місці.

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