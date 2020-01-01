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У Луцьку чоловік впав з дерева і помер, – ЗМІ

У Луцьку чоловік впав з дерева і помер, – ЗМІ
У Луцьку пенсіонер впав з яблуні і розбився на смерть.

Про це інтернет-виданню «Волинь24» стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася по обіді в понеділок, 13 січня, в районі Балки у Луцьку. Відомо, що 66-річний чоловік заліз на яблуню, що росте біля його будинку, аби зрізати гілля.

Непритомного його побачити рідні вже під яблунею. Від отриманих від падіння травм пенсіонер помер на місці.

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Теги: смерть, дерево, Луцьк
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