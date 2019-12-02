На Полтавщині від правця померла жінка
Сьогодні, 20:18
У Полтавській області від правця померла 52-річна жінка.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України у Facebook, - пише УНІАН.
«Жінка з Полтавщини звернулася за медичною допомогою 1 січня, на восьмий день після отримання травми. У хворої серед симптомів були спазм лицьових м’язів, ригідність м’язів шиї, утруднення дихання», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що того ж дня її госпіталізували.
«Даних про щеплення у жінки не було. Хірургічне оброблення рани проведено в повному обсязі», - додали в ЦГЗ.
За інформацією відомства, за 11 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 15 випадків правця, з яких один летальний.
Довідка. Правець – захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається. Симптоми правця: стиснення щелеп, м’язові спазми, болісна напруга у всьому тілі, проблеми з ковтанням, «витріщання» очей, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття, ламкість кісток, ускладнення дихання.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України у Facebook, - пише УНІАН.
«Жінка з Полтавщини звернулася за медичною допомогою 1 січня, на восьмий день після отримання травми. У хворої серед симптомів були спазм лицьових м’язів, ригідність м’язів шиї, утруднення дихання», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що того ж дня її госпіталізували.
«Даних про щеплення у жінки не було. Хірургічне оброблення рани проведено в повному обсязі», - додали в ЦГЗ.
За інформацією відомства, за 11 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 15 випадків правця, з яких один летальний.
Довідка. Правець – захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається. Симптоми правця: стиснення щелеп, м’язові спазми, болісна напруга у всьому тілі, проблеми з ковтанням, «витріщання» очей, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття, ламкість кісток, ускладнення дихання.
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