Завжди допомагав у біді і мав золоті руки, – волонтер про волинського атовця, що покінчив із життям

Руслан Теліпський поділився спогадами про атовця Тараса К., що покінчив із життям самогубством.



Про це він написав у спільноті "Меценати для солдата" у facebook.



Нагадаємо, весною 2019 року атовець Тарас К. врятував скутериста. Разом із дружиною чоловік став свідком того, як автомобіль зіткнувся зі скутером. Через це керманичеві скутера відірвало частину лівої ноги.



Тарас кинувся до тієї машини, взяв у водія аптечку, наклав потерпілому на ногу джгут – трохи вище коліна. І цим фактично врятував йому життя. Тим часом дружина атовця викликала “швидку”. Каже, це вдалося з першої спроби.



Звістка про самогубство



"Наклав на себе руки дуже позитивний, хоробрий, добрий чоловік, батько двох малих діток, учасник АТО Тарас Куницький. Йому нещодавно виповнилось лише 27 років...", - повідомив Теліпський.



Атовець мешкав у Нововолинську. Закінчив ВПУ. Служив у 51-й бригаді в першу хвилю мобілізації.



"Тарас був патріотом, завжди допомагав у біді, мав золоті руки й добре серце. Ніхто й подумати не міг, що він так із собою вчинить.

Це трапилося ввечері 13 січня у селі Грибовиця (він звідти). Нічого нікому не сказав, не написав, не пояснив. Пішов із життя мовчки, залишивши наодинці свою дружину і 2-х малих дітей. Коли це трапилось – дружина була вдома, але коли побачила, то вже було пізно щось змінити…", - зазначив волонтер.



Сім'ї Тараса К. можна допомогти, перерахувавши гроші на картку ПриватБанку: 4149 4971 0030 4403 (отримувач Куницький Ігор).



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого.

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