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Луцькі таксі і дитячі автокрісла: як в місті виконують вимогу закону

Луцькі таксі і дитячі автокрісла: як в місті виконують вимогу закону
У таксиста є повне право відмовитися везти пасажирів з дитиною, якщо у них немає спеціального автокрісла з собою і вони не вказали це при замовленні. Проте більшість луцьких водіїв все ж ризикують і перевозять дітей без автокрісел.

«Конкурент» спробував замовити автомобіль для перевезення двох дітей – 3 та 8 років. У службі таксі "579" є автомобілі, у яких передбачені по кілька автокрісел у салоні. Проте так звана послуга вартує 30 гривень не залежно від кількості дітей.

У «Люкс таксі» повідомили, що у них немає жодного автомобіля, у якому можна було би перевозити дітей без порушень законодавства. Не виявилося потрібного автомобіля і у таксі "Джокер".

У «Морячок таксі» повідомили, що на даний час немає автомобіля з автокріслом і скільки на нього чекати, – невідомо. Проте запропонували альтернативу: їхати без автокрісел, бо водії служби, запевнили, перевозять й без них.

У «Тачці» також відмовили, проте перепитали, чи не погодимося їхати без автокрісел, якщо на це погодиться водій.

У «Євро таксі» диспетчер повідомив, що наразі є автомобіль з автокріслом і запропонував зачекати задля з’ясування, чи знайдеться у когось з таксистів два автокрісла.

Речниця патрульної поліції у Волинській області Ольга Бузулук зазначила, що на сьогодні у Луцьку через автокрісла на водіїв склали більше 15 постанов, проте прецендентів з таксистами не було.

Нагадаємо, що з 20 листопада 2019 року діють штрафи за неправильне перевезення дітей, зокрема за відсутність автокрісел.

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Теги: Луцьк, автокрісла, діти
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