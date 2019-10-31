Луцькі таксі і дитячі автокрісла: як в місті виконують вимогу закону
Сьогодні, 19:17
У таксиста є повне право відмовитися везти пасажирів з дитиною, якщо у них немає спеціального автокрісла з собою і вони не вказали це при замовленні. Проте більшість луцьких водіїв все ж ризикують і перевозять дітей без автокрісел.
«Конкурент» спробував замовити автомобіль для перевезення двох дітей – 3 та 8 років. У службі таксі "579" є автомобілі, у яких передбачені по кілька автокрісел у салоні. Проте так звана послуга вартує 30 гривень не залежно від кількості дітей.
У «Люкс таксі» повідомили, що у них немає жодного автомобіля, у якому можна було би перевозити дітей без порушень законодавства. Не виявилося потрібного автомобіля і у таксі "Джокер".
У «Морячок таксі» повідомили, що на даний час немає автомобіля з автокріслом і скільки на нього чекати, – невідомо. Проте запропонували альтернативу: їхати без автокрісел, бо водії служби, запевнили, перевозять й без них.
У «Тачці» також відмовили, проте перепитали, чи не погодимося їхати без автокрісел, якщо на це погодиться водій.
У «Євро таксі» диспетчер повідомив, що наразі є автомобіль з автокріслом і запропонував зачекати задля з’ясування, чи знайдеться у когось з таксистів два автокрісла.
Речниця патрульної поліції у Волинській області Ольга Бузулук зазначила, що на сьогодні у Луцьку через автокрісла на водіїв склали більше 15 постанов, проте прецендентів з таксистами не було.
Нагадаємо, що з 20 листопада 2019 року діють штрафи за неправильне перевезення дітей, зокрема за відсутність автокрісел.
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«Конкурент» спробував замовити автомобіль для перевезення двох дітей – 3 та 8 років. У службі таксі "579" є автомобілі, у яких передбачені по кілька автокрісел у салоні. Проте так звана послуга вартує 30 гривень не залежно від кількості дітей.
У «Люкс таксі» повідомили, що у них немає жодного автомобіля, у якому можна було би перевозити дітей без порушень законодавства. Не виявилося потрібного автомобіля і у таксі "Джокер".
У «Морячок таксі» повідомили, що на даний час немає автомобіля з автокріслом і скільки на нього чекати, – невідомо. Проте запропонували альтернативу: їхати без автокрісел, бо водії служби, запевнили, перевозять й без них.
У «Тачці» також відмовили, проте перепитали, чи не погодимося їхати без автокрісел, якщо на це погодиться водій.
У «Євро таксі» диспетчер повідомив, що наразі є автомобіль з автокріслом і запропонував зачекати задля з’ясування, чи знайдеться у когось з таксистів два автокрісла.
Речниця патрульної поліції у Волинській області Ольга Бузулук зазначила, що на сьогодні у Луцьку через автокрісла на водіїв склали більше 15 постанов, проте прецендентів з таксистами не було.
Нагадаємо, що з 20 листопада 2019 року діють штрафи за неправильне перевезення дітей, зокрема за відсутність автокрісел.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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