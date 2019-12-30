На різдвяні свята у волинянок зацвіли весняні квіти





Новорічно-різдвяні свята подарували волинянам теплі погожі дні, а відтак – і аномальне цвітіння дерев та весняних квітів, -



Коли ж у жителів села Кропивники перед новим роком зацвіла слива, а в шачан – абрикосове дерево, то тепер у мешканок села Світязь Катерини Прасюк зацвіли первоцвіти, а у вчительки Шацької школи-гімназії Наталії Ступак - примули.



Світлинами зимових квітів жінки поділилися у соцмережах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. І знову аномальне зимове тепло підкинуло чергові сюрпризи.Новорічно-різдвяні свята подарували волинянам теплі погожі дні, а відтак – і аномальне цвітіння дерев та весняних квітів, - пише Район.ШацькКоли ж у жителів села Кропивники перед новим роком зацвіла слива, а в шачан – абрикосове дерево, то тепер у мешканок села Світязь Катерини Прасюк зацвіли первоцвіти, а у вчительки Шацької школи-гімназії Наталії Ступак - примули.Світлинами зимових квітів жінки поділилися у соцмережах.

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