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На різдвяні свята у волинянок зацвіли весняні квіти

На різдвяні свята у волинянок зацвіли весняні квіти
І знову аномальне зимове тепло підкинуло чергові сюрпризи.

Новорічно-різдвяні свята подарували волинянам теплі погожі дні, а відтак – і аномальне цвітіння дерев та весняних квітів, - пише Район.Шацьк

Коли ж у жителів села Кропивники перед новим роком зацвіла слива, а в шачан – абрикосове дерево, то тепер у мешканок села Світязь Катерини Прасюк зацвіли первоцвіти, а у вчительки Шацької школи-гімназії Наталії Ступак - примули.

Світлинами зимових квітів жінки поділилися у соцмережах.

На різдвяні свята у волинянок зацвіли весняні квіти
На різдвяні свята у волинянок зацвіли весняні квіти
На різдвяні свята у волинянок зацвіли весняні квіти

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Теги: шацьк, квіти, аномальне тепло
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