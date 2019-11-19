У центральному парку Луцька поменшає місць для кіосків

У Луцьку внесли зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що пропонують незначні зміни до схеми розміщення. Зокрема, у парку є зона, де раніше передбачали місця під три тимчасові споруди, але торік не було жодного охочого їх встановити, тож цю зону ліквідують.«Місця нерентабельні. Свого часу один підприємець отримав дозвіл на розміщення тимчасових споруд там і так і не реалізував плани», - сказав посадовець.