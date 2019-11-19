вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центральному парку Луцька поменшає місць для кіосків

У центральному парку Луцька поменшає місць для кіосків
У Луцьку внесли зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що пропонують незначні зміни до схеми розміщення. Зокрема, у парку є зона, де раніше передбачали місця під три тимчасові споруди, але торік не було жодного охочого їх встановити, тож цю зону ліквідують.

«Місця нерентабельні. Свого часу один підприємець отримав дозвіл на розміщення тимчасових споруд там і так і не реалізував плани», - сказав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, торгівля, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині жінка травмувала хребет під час падіння з висоти: її врятували медики. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:50
У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час без дозволу
Сьогодні, 09:44
У центральному парку Луцька поменшає місць для кіосків
Сьогодні, 09:35
15 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:25
У Луцьку торік «муніципальним няням» заплатили майже 260 тисяч гривень
Сьогодні, 09:21
Схожі новини
«Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО «Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО
10 січень, 09:26
Підприємцям із Центрального ринку пропонують переїхати на нове місце Підприємцям із Центрального ринку пропонують переїхати на нове місце
19 листопад, 2019, 12:52
Які камери встановлять у центральному парку Луцька Які камери встановлять у центральному парку Луцька
09 листопад, 2019, 13:17
У центральному парку Луцька встановлять відеокамери У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
08 листопад, 2019, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бензинове, дизельне чи електрокар: на яке авто варто «кинути оком»*
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку на «зебрі» збили жінку
Сьогодні, 10:50
 0
Деякі луцькі будинки «тріщать по швах»
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині п'яний водій збив молодого хлопця
Сьогодні, 10:30
 0
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
Сьогодні, 10:21
 0
Медіа
відео
1/8