У Луцьку зіткнулися Skoda та Peugeot. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
У Луцьку на вулиці Глушець трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Skoda Octavia та Peugeot Partner.
Відео аварії надіслав читач ВолиньUA.
Так, на дорозі зіткнулися легковик та мінівен. Ймовірно, що останній не дотримався безпечної відстані та допустив зіткнення з легковиком.
На місці ДТП працює екіпаж партульних.
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Відео аварії надіслав читач ВолиньUA.
Так, на дорозі зіткнулися легковик та мінівен. Ймовірно, що останній не дотримався безпечної відстані та допустив зіткнення з легковиком.
На місці ДТП працює екіпаж партульних.
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