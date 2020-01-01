У Луцьку зіткнулися Skoda та Peugeot. ВІДЕО





Відео аварії надіслав читач



Так, на дорозі зіткнулися легковик та мінівен. Ймовірно, що останній не дотримався безпечної відстані та допустив зіткнення з легковиком.



На місці ДТП працює екіпаж партульних.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Глушець трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Skoda Octavia та Peugeot Partner.Відео аварії надіслав читач ВолиньUA Так, на дорозі зіткнулися легковик та мінівен. Ймовірно, що останній не дотримався безпечної відстані та допустив зіткнення з легковиком.На місці ДТП працює екіпаж партульних.

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