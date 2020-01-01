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У Луцьку зіткнулися Skoda та Peugeot. ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися Skoda та Peugeot. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Глушець трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Skoda Octavia та Peugeot Partner.

Відео аварії надіслав читач ВолиньUA.

Так, на дорозі зіткнулися легковик та мінівен. Ймовірно, що останній не дотримався безпечної відстані та допустив зіткнення з легковиком.

На місці ДТП працює екіпаж партульних.



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Теги: аварія, Луцьк
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