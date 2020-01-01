«Переплутав, у яку сторону він їде»: у водія рівненської маршрутки пасажири відібрали ключі. ВІДЕО





Про це на сторінці у Facebook написала Надія Грушецька, пише



За словами рівнянки, неадекватний шофер маршрутки вирішив розвернутися посеред міста, перетнувши дві суцільні лінії. Пасажири зупинили шофера біля ТЦ «Ліон». Шофер сказав, що таке вчинив, бо переплутав, у яку сторону він їде. Тому пасажири відібрали у нього ключі, викликали поліцію та власника маршрутки.



Пасажири підозрюють, що, ймовірно, шофер був п’яний або під якимись препаратами.



Зауважують, що маршрут №58, який сполучає Рівне та село Колоденка, є одним із найпроблемніших в місті.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному у водія рейсу №58 пасажирі забрали ключі від маршрутки та викликали поліцію.Про це на сторінці у Facebook написала, пише "Рівне Вечірнє". За словами рівнянки, неадекватний шофер маршрутки вирішив розвернутися посеред міста, перетнувши дві суцільні лінії. Пасажири зупинили шофера біля ТЦ «Ліон». Шофер сказав, що таке вчинив, бо переплутав, у яку сторону він їде. Тому пасажири відібрали у нього ключі, викликали поліцію та власника маршрутки.Пасажири підозрюють, що, ймовірно, шофер був п’яний або під якимись препаратами.Зауважують, що маршрут №58, який сполучає Рівне та село Колоденка, є одним із найпроблемніших в місті.

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