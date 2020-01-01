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«Переплутав, у яку сторону він їде»: у водія рівненської маршрутки пасажири відібрали ключі. ВІДЕО

«Переплутав, у яку сторону він їде»: у водія рівненської маршрутки пасажири відібрали ключі. ВІДЕО
У Рівному у водія рейсу №58 пасажирі забрали ключі від маршрутки та викликали поліцію.

Про це на сторінці у Facebook написала Надія Грушецька, пише "Рівне Вечірнє".

За словами рівнянки, неадекватний шофер маршрутки вирішив розвернутися посеред міста, перетнувши дві суцільні лінії. Пасажири зупинили шофера біля ТЦ «Ліон». Шофер сказав, що таке вчинив, бо переплутав, у яку сторону він їде. Тому пасажири відібрали у нього ключі, викликали поліцію та власника маршрутки.

Пасажири підозрюють, що, ймовірно, шофер був п’яний або під якимись препаратами.

Зауважують, що маршрут №58, який сполучає Рівне та село Колоденка, є одним із найпроблемніших в місті.




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Теги: Рівне, водій маршрутки, пасажири
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