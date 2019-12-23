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На Волині чоловік, який в барі побив майора поліції, отримав умовний термін

На Волині чоловік, який в барі побив майора поліції, отримав умовний термін
Чоловіка, який в одному з барів у Ківерцях побив дільничого інспектора у званні майора поліції за раніше складені на нього адмінпротоколи, засудили на два роки умовного покарання.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, пишуть "Волинські Новини".

Під час суду встановили, що 17 листопада 2015 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився в барі «Гопачок» у Ківерцях. Керуючись мотивом помсти за раніше складені на нього протоколи за ст. 185 КУпАП та ст. 173 КУпАП дільничним інспектором поліції Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області, він наніс кілька ударів по його голові. Потому дебошир схопив за горло правоохоронця та виволік у коридор бару, де вдарив його лобом у ніс.

Проте на цьому обвинувачений не зупинився, адже після того, як потерпілий пішов у вбиральню вмитися, він ще наніс йому три удари в голову.

Відзначимо, що потерпілий інспектор отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носа та струсу мозку.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розкаявся у вчиненому та просив його суворо не карати.

Відтак суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

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Теги: Ківерці, суд, бійка, майор
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