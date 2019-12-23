На Волині чоловік, який в барі побив майора поліції, отримав умовний термін
Сьогодні, 20:31
Чоловіка, який в одному з барів у Ківерцях побив дільничого інспектора у званні майора поліції за раніше складені на нього адмінпротоколи, засудили на два роки умовного покарання.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, пишуть "Волинські Новини".
Під час суду встановили, що 17 листопада 2015 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився в барі «Гопачок» у Ківерцях. Керуючись мотивом помсти за раніше складені на нього протоколи за ст. 185 КУпАП та ст. 173 КУпАП дільничним інспектором поліції Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області, він наніс кілька ударів по його голові. Потому дебошир схопив за горло правоохоронця та виволік у коридор бару, де вдарив його лобом у ніс.
Проте на цьому обвинувачений не зупинився, адже після того, як потерпілий пішов у вбиральню вмитися, він ще наніс йому три удари в голову.
Відзначимо, що потерпілий інспектор отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носа та струсу мозку.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розкаявся у вчиненому та просив його суворо не карати.
Відтак суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.
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Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, пишуть "Волинські Новини".
Під час суду встановили, що 17 листопада 2015 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився в барі «Гопачок» у Ківерцях. Керуючись мотивом помсти за раніше складені на нього протоколи за ст. 185 КУпАП та ст. 173 КУпАП дільничним інспектором поліції Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області, він наніс кілька ударів по його голові. Потому дебошир схопив за горло правоохоронця та виволік у коридор бару, де вдарив його лобом у ніс.
Проте на цьому обвинувачений не зупинився, адже після того, як потерпілий пішов у вбиральню вмитися, він ще наніс йому три удари в голову.
Відзначимо, що потерпілий інспектор отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носа та струсу мозку.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розкаявся у вчиненому та просив його суворо не карати.
Відтак суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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