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Вітав Чапкіс: танцювальний колектив з Волині зайняв перші місця на трьох конкурсах

Вітав Чапкіс: танцювальний колектив з Волині зайняв перші місця на трьох конкурсах
Учасники танцювального ансамблю «Мрія» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Горохова витанцювали три найвищі нагороди на фестивалях у столиці.

Про це пише Волинь-нова.

Юні танцюристки були учасницями ХХ Міжнародного конкурсу-фестивалю «ProFestGold». Разом із горохівчанками виступали більш як 120 колективів з України, близького й далекого зарубіжжя. Однак глядачі подарували найбільше аплодисментів шістьом красуням із містечка на Волині Юліані Лукашук, Владиславі Шульган, Аліні Степанюк, Уляні Герасимчук, Яні Лись, Марині П’явці.

Журі очолював відомий хореограф, народний артист України Григорій Чапкіс. Юні волинянки виконанням польського «Краков’яку» зуміли завоювати серця найвідоміших танцюристів. За це здобули перше місце і нагороди від Чапкіса.

Цього ж дня «Мрія» отримала ще одну перемогу теж серед більш, ніж ста колективів України – на XVII Всеукраїнському вокально-хореографічнму конкурсі-фестивалі. З першим місцем волинянок знову вітав голова журі — маестро танців Григорій Чапкіс.

Наступного дня «Мрія» дебютувала на сцені, де проходив Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс «Різдвяна феєрія». І на цьому конкурсі горохівчанки отримали заслужене 1 місце.

Керівниця колективу Леся Кравчук, діти і батьки висловлюють слова вдячності за костюми і моральну підтримку начальнику відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Вікторові Білику, методисту цього відділу Олені Підлужній, директорові БДЮТ міста Горохова Світлані Сов’як, підприємцю Любові Матвєєвій і землякові, який живе в Києві, священнику Андрієві Сидору

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Теги: Волинь, Горохів, танці
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