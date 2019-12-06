Зеленський підписав указ про призов в армію: тепер – з 18 років

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів.



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"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу", - йдеться в тексті указу №13/2020 від 16 січня, розміщеному на сайті глави держави.



Датами призову визначено період з квітня по червень 2020 року та жовтень – грудень 2020 року.



Згідно з документом, планується призивати на строкову військову службу чоловіків, починаючи з 18 років.

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