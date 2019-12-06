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Зеленський підписав указ про призов в армію: тепер – з 18 років

Зеленський підписав указ про призов в армію: тепер – з 18 років
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів.

Про це інформує Українська правда.

"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу", - йдеться в тексті указу №13/2020 від 16 січня, розміщеному на сайті глави держави.

Датами призову визначено період з квітня по червень 2020 року та жовтень – грудень 2020 року.

Згідно з документом, планується призивати на строкову військову службу чоловіків, починаючи з 18 років.

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Теги: армія, призов 2020
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Коментарі 1
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а я нізащо не відпущу свою дитину в цю дибільну армію. дідовщина і знущання, це не армія, це гірше тюрьми. кого захищати? цю владу яка зажралась??? в країні війна, гинуть люди, а вони концертики і феєрверки влаштовують. цирк а не країна.
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