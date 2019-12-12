На Рівненщині чоловік впав із причепа трактора та загинув

Внаслідок падіння із трактора на Рівненщині загинув чоловік.Про трагічний випадок до поліції 15 січня близько 12:40 повідомили медики фельдшерсько-акушерського пункту, куди привезли чоловіка без ознак життя, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що у полі поблизу села Кричильськ під час руху із причепа трактора Т-40 випав 45-річний житель села Поляни. Транспортним засобом керував 20-річний місцевий житель.Тракторист зателефонував знайомому, який приїхав автомобілем. 45-річного чоловіка без свідомості відвезли до місцевого ФАПу. Однак медики лише констатували смерть потерпілого.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.