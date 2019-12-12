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На Рівненщині чоловік впав із причепа трактора та загинув

На Рівненщині чоловік впав із причепа трактора та загинув
Внаслідок падіння із трактора на Рівненщині загинув чоловік.

Про трагічний випадок до поліції 15 січня близько 12:40 повідомили медики фельдшерсько-акушерського пункту, куди привезли чоловіка без ознак життя, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що у полі поблизу села Кричильськ під час руху із причепа трактора Т-40 випав 45-річний житель села Поляни. Транспортним засобом керував 20-річний місцевий житель.

Тракторист зателефонував знайомому, який приїхав автомобілем. 45-річного чоловіка без свідомості відвезли до місцевого ФАПу. Однак медики лише констатували смерть потерпілого.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.


На Рівненщині чоловік впав із причепа трактора та загинув
На Рівненщині чоловік впав із причепа трактора та загинув

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Теги: смерть, трактор, Рівненщина
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